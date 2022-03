Construction bois : une douzaine d’organisations demandent une sortie rapide de la nouvelle réglementation incendie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Technique Supprimer Paris Supprimer Construction bois Supprimer Sécurité incendie Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

La filière espère une clarification des règles, après la publication par la Préfecture de Police de Paris d’une doctrine très contraignante pour les immeubles en matériaux biosourcés.

Pour les promoteurs de la construction bois, l’heure est à la mobilisation. Le 4 mars dernier, une dizaine d’organisations (1) membres du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) ont signé une note de positionnement soulignant « la nécessité impérieuse de disposer très rapidement de la nouvelle réglementation » sur la sécurité incendie dans la construction bois. En cause : le trouble qui traverse la filière depuis la publication à l’été 2021 de la « Doctrine pour la construction des immeubles en matériaux biosourcés et combustibles » par la préfecture de police de Paris - qui n’a pas souhaité répondre aux questions du Moniteur - en lien avec la brigade des sapeurs-pompiers de la capitale.

Une protection passive généralisée pour les éléments de structure

Ce document d’une vingtaine de pages dresse une liste de recommandations pour les bâtiments bois selon cinq catégories de hauteur (2). Il s’applique indifféremment à tous les immeubles quel que soit l’usage (habitation, bureaux, ERP) sous l’objectif de « permettre la réversibilité et la mixité ». Parmi les préconisations figurent, pour les immeubles de plus de 18 m, la protection passive généralisée des éléments de structure (parois, planchers, poteaux et poutres), autrement dit leur encapsulage. Et au-delà de 28 m de hauteur, l’installation de protections actives de type sprinklage, avec l’obligation de créer des locaux techniques et des gaines dédiés à ces systèmes d’extinction automatique.

Neuf mois après la publication de cette doctrine, l’onde de choc se fait toujours sentir. « Des programmes déjà lancés ont fait l’objet de permis de construire modificatifs pour intégrer la doctrine, sur d’autres projets en phase études les maîtrises d’ouvrage préfèrent attendre une clarification des règles ou revoient à la baisse la part du bois, regrette Dominique Cottineau, délégué général de l’Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB). En outre, quand on tente une modélisation par rapport à la RE2020, on s’aperçoit que les protections demandées sont très pénalisantes en termes d’empreinte carbone. »

[...]