Construction bois : trois systèmes préfabriqués innovants

À l’heure où la construction bois entame une montée en puissance, différents systèmes constructifs se développent. Trois industriels (Techniwood, Sybois et Blokiwood) nous présentent leurs solutions respectives, qui combinent préfabrication, modularité et simplicité de mise en œuvre.

Un panneau multiplis prêt à poser

« Notre solution constructive bois se compose d’un kit prêt à poser pour la réalisation de petits bâtiments collectifs. Nos murs pré-isolés (panneaux multiplis composés d’un treillage de lames de bois massif et de bandes d’isolant) intègrent les menuiseries et si besoin le parement extérieur. Les panneaux peuvent atteindre 8 m de longueur sur 3 m de hauteur, mais le poids ne dépasse pas la tonne, ce qui permet leur manutention avec une petite grue ou un télescopique.

Cette solution technique présente de nombreux atouts : la rapidité et la simplicité de mise en œuvre. Il n’y a pas de temps de séchage et les déchets sont limités sur le chantier. De plus, elle répond à la construction bas carbone à plusieurs niveaux : le bois et les isolants biosourcés stockent le carbone, nos produits proviennent de forêts certifiées, une grande partie est recyclable et la performance énergétique est au rendez-vous. Notre solution est aujourd’hui de plus en plus utilisée, notamment par les entreprises de béton qui l’utilisent pour des réalisations mixtes, structure béton et façade bois. »

Marc Lemaitre, directeur général de Techniwood

Un mur ossature bois préfabriqué

« Fabriqué autour de nos menuiseries Millet, notre mur ossature bois Sybois bénéficie d’une étanchéité à l'air parfaite. Nous insufflons la ouate de cellulose comme isolant principal et assurons la pose de la vêture extérieure ou ses supports en atelier. Le concept s'adapte à tous projets de constructions neuves mais aussi de rénovation par ITE en sur-façade. Il s’agit d’un produit fini, rapide et facile de mise en œuvre qui peut réduire la durée de chantier d'un tiers.

Les ferrures d'ancrages s’implantent en amont, puis la logistique assure la livraison des murs dans l’ordre de montage, il suffit de les poser dans les ferrures qui disposent d’un guide d’auto-positionnement. Un joint périphérique tubulaire posé en atelier assure l’étanchéité à l’eau et à l’air des murs. L'utilisation de bois principalement provenant de France et d'isolants biosourcés fabriqués à moins de 400 km permet de présenter une traçabilité de matériaux. Notre mur Sybois, sous Avis Technique, permet la réalisation de constructions BBC et est déjà prêt pour la RE 2020. »

Jérôme Billy, directeur filiale Sybois, Groupe Millet Fenêtres et Façades

Un mur en blocs manuportables

« Notre solution de construction bois présente de nombreux atouts : nos blocs sont porteurs, isolés à l’aide d’un matériau biosourcé en fibre de bois, étanches à l’air, préfabriqués sur mesure et livrés sur chantier, ce qui réduit les opérations sur site. Les éléments pèsent au maximum 60 kg pour des dimensions de 280 x 60 cm, en 30 cm d’épaisseur. Ils peuvent être levés à la main, sans appareil de levage. Le montage est ainsi très rapide, avec moins de contraintes physiques pour les ouvriers, et il n’y a pas de temps de séchage.

Côté fabrication, nous avons à disposition en stock des caissons modulaires courants qui correspondent à 50 % des éléments d’une commande. Le reste, nous le fabriquons sur mesure pour chaque chantier. Nous pouvons fournir les blocs de murs pour une maison individuelle en seulement 3 jours. Notre objectif est de permettre au plus grand nombre d’entreprises, de maçons et de charpentiers de se lancer dans la construction bois, avec une solution simple et certifiée. »

Robin Trolez, commercial et communication chez Blokiwood