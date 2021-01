Construction : 2021 près de chez vous

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L'année qui s'ouvre s'annonce difficile et incertaine. Pourtant, sur tout le territoire, des travaux avancent. « Le Moniteur » vous présente, région par région, les principaux projets, chantiers et livraisons attendus. La France accueille 2021 avec méfiance. Il faudra deux ans pour se remettre de la crise sanitaire, estime la Banque de France. « Le niveau d'activité de fin 2019 ne serait retrouvé qu'à mi-2022, et le rattrapage s'étalerait sur 2021 et 2022, avec une croissance du PIB autour de 5 % sur chacune de ces deux années », indique une étude publiée en décembre dernier.

Une reprise partielle qui devrait concerner le BTP. La FFB mise sur un rebond d'activité de 11,3 % après une chute de 15 % en 2020. Inquiète, la FNTP estime que « l'activité future sera dépendante de la mobilisation des acteurs publics et notamment des collectivités locales ». Ces dernières craignent de ne pas pouvoir accompagner le plan de relance. « Jusqu'en 2022, les budgets du bloc communal sont grevés de 8 milliards [d'euros] de pertes en cumulant les baisses de recettes et les dépenses supplémentaires induites par la crise sanitaire », explique l'AMF dans une note de conjoncture réalisée avec la Banque des territoires. Enfin, les ménages sont dans l'attente. Sur le terrain, pourtant, les projets se poursuivent. De quoi espérer et patienter jusqu'à 2022.