Constructeurs et promoteurs ont hâte de guider la commission Rebsamen

Fédération française du bâtiment (FFB) et Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) saluent la création d’une commission présidée par François Rebsamen pour accélérer la production de logements.

Doublement du fonds friches, aide à la relance de la construction durable bonifiée pour la transformation de bureaux en logements, commission présidée par le maire socialiste de Dijon François Rebsamen… Au lendemain des annonces de Jean Castex pour soutenir la production de logements, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) se félicite que ses 660 entreprises adhérentes soient considérés comme des « acteurs de la ville durable ».

Les promoteurs proposeront « des solutions pragmatiques »

« Mais pour construire les logements dont nos concitoyens ont besoin, il faut que les collectivités délivrent des permis de construire. Alors qu’ils sont en chute libre depuis des mois, la création d’une commission multi acteurs, placée sous la présidence de François Rebsamen, pour identifier et objectiver les freins à la délivrance de PC, est un signal fort du gouvernement que la FPI salue », commente la fédération dans un communiqué.

« Nous prendrons toute notre part dans ces travaux, nous proposerons des solutions pragmatiques et rappellerons que les promoteurs immobiliers sont les meilleurs alliés des élus pour construire la ville de demain », assure Alexandra François-Cuxac, présidente de la FPI France.

« Aller plus vite et plus fort »

De son côté, la Fédération française du bâtiment (FFB) rappelle que « depuis le dernier trimestre 2020, (elle) n’a cessé d’alerter les pouvoirs publics sur la dégradation de la situation dans la construction neuve, très peu présente dans France relance ».

La FFB a le sentiment d’avoir enfin été entendue. « Le Pacte national pour la relance de la construction durable signé le 9 novembre 2020 constituait sans doute une première prise de conscience par les pouvoirs publics. Ses suites restent pour l’heure très limitées et il s’avérait indispensable d’aller plus vite et plus fort pour éviter une crise d’ampleur inconnue depuis l’après-seconde guerre mondiale », lit-on dans le communiqué.

Soutien de la primo-accession

Quant à la commission pilotée par l’ancien ministre du Travail de François Hollande, celle-ci « arrive à point nommé pour réagir vite et fort, afin d’éviter de basculer rapidement dans une lourde crise du logement », note Olivier Salleron, président de la FFB.

« La FFB se tient prête pour défendre, au sein de cette commission, les propositions qu’elle a déjà adressées au gouvernement, notamment celles relatives aux permis déclaratifs, au soutien de la primo-accession ou à l’extension de l’expérimentation bretonne en matière de Pinel », ajoute-t-il.