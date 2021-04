Consolis projette de vendre Bonna Sabla à EIM Capital

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Industrie Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Béton préfabriqué Supprimer Bonna Sabla Supprimer Valider Valider

Le spécialiste européen des solutions constructives en béton préfabriqué, a reçu une offre ferme de rachat pour Bonna Sabla de la part d’EIM Capital, société de capital-investissement spécialisée dans l’acquisition, la transformation et l’accompagnement d’entreprises.

Spécialisée dans les travaux publics (réseaux secs et hydraulique, infrastructures de transport et de télécommunications…), Bonna Sabla avait fusionné avec le scandinave Consolis en 2005.

Bonna Sabla et ses marques MPB, ABM resteront dans le périmètre de Consolis jusqu’à la conclusion de cette transaction, attendue au cours des six prochains mois, mais qui demeure notamment soumise à l’avis des instances représentatives des salariés.

Bonna Sabla, pure player

« Cette opération bénéficierait à nos clients, à nos équipes et à nos partenaires », a expliqué Mikael Stöhr, CEO de Consolis. « Elle répond à notre logique industrielle de concentrer nos moyens et nos talents afin de créer de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. Consolis renforcerait sa spécialisation sur les solutions constructives en Europe alors que Bonna Sabla fera de même sur ses propres spécialités. »

Pour Eric Lobbé, actuellement à la tête de Consolis Bonna Sabla et qui sera le PDG de Bonna Sabla, une fois opéré le changement d’actionnaire, « nous avons la bonne équipe et la bonne organisation industrielle. Cela va nous permettre de poursuivre et développer notre activité spécialisée dans les solutions de travaux publics à travers nos marques connues comme Bonna Sabla, MPB ou ABM. Etre un « pure player » va nous permettre de saisir des opportunités significatives de croissance interne comme externe. Et nous allons continuer à innover au service de nos clients. »