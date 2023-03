Connaissez-vous vraiment l’hydrogène ?

Face à l’urgence climatique, l’hydrogène revient. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les acteurs de l’énergie explorent activement des solutions alternatives aux énergies fossiles. Et l’hydrogène fait partie de ces solutions. Il s’avère pertinent pour de nombreux secteurs comme la mobilité maritime, ferroviaire, routière, ou encore pour l’industrie. Nicolas Dattez, spécialiste hydrogène chez Leonard, la plate-forme d’innovation de VINCI, et VINCI Energies, en présente les principales caractéristiques et les enjeux soulevés par sa production.

Des mondes à construire : abonnez-vous au podcast

https://shows.acast.com/des-mondes-a-construire-leonard

Un vecteur d’énergie qui a du potentiel

L’hydrogène présente un grand avantage : il est omniprésent sur Terre. Nos corps, par exemple, en sont composés aux deux tiers. De plus, son énergie massique est conséquente. Ainsi, la quantité d’énergie contenue dans un kilogramme d’hydrogène est trois fois plus importante que la quantité d’énergie contenue dans un kilogramme de diesel : à masse égale, l’hydrogène permet d’obtenir plus d’énergie que les carburants classiques.

Son grand point faible est celui de sa densité. Très peu dense, l’hydrogène nécessite un traitement particulier pour le stocker et le transporter sans occuper trop de place. À titre de comparaison, pour avoir la même quantité d’énergie que dans un litre de diesel, il faut comprimer à 700 bars sept litres d’hydrogène.

Comment produit-on l’hydrogène aujourd’hui ?

L’hydrogène est peu présent à l’état naturel : il faut donc le synthétiser en extrayant les atomes d’hydrogène des molécules desquelles il se trouve. Pour ce faire, il existe trois types de processus : le vaporeformage, la gazéification et l’électrolyse de l’eau. Le vaporeformage consiste à faire réagir eau et méthane, qui produiront de l’hydrogène et du CO2. Cette technique présente un défaut, et non des moindres : elle est très émettrice de CO2. Même problème pour la gazéification, qui aboutit après le chauffage d’un composé comme le charbon ou la biomasse en présence de réactifs gazeux à la production d’un gaz de synthèse comprenant de l’hydrogène. Enfin vient la dernière technique, l’électrolyse de l’eau, qui est la plus vertueuse à une condition : si l’énergie électrique utilisée pour faire cette électrolyse est elle-même décarbonée. Elle sert à séparer les atomes de la molécule d’eau : ainsi sont obtenus d’une part de l’eau, et de l’autre de l’hydrogène.

Cap sur la production décarbonée d’hydrogène

Pour résumer, il existe aujourd’hui trois types d’hydrogène : l'hydrogène carboné, produit à partir d'énergies fossiles, l'hydrogène bas-carbone, produit à partir de sources d'énergie qui ne sont pas renouvelables, mais qui respectent un seuil d'émission de de 18g de CO2 par kilo d'hydrogène produit et enfin l'hydrogène renouvelable, obtenu à partir de sources d'énergies renouvelables. Il reste donc à développer ces dernières massivement pour produire un hydrogène décarboné.

La première saison du podcast « Des mondes à construire », édité par Leonard, la plate-forme de prospective et d’innovation de VINCI, est dédiée à l’hydrogène. Suivez-nous pour découvrir d’autres enjeux et solutions au service du futur des villes et des territoires.

Ce podcast est produit par Leonard, la plateforme de prospective et d’innovation de VINCI.

Retrouvez la totalité des podcasts de la série sur le site de Leonard : https://leonard.vinci.com/leonard-lance-son-nouveau-podcast-des-mondes-a-construire/

Contenu proposé par Leonard, la plate-forme de prospective et d’innovation de VINCI