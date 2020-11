Conjoncture : une année 2021 qui s’annonce compliquée pour les TP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée FNTP Supprimer Travaux publics Supprimer France Supprimer Conjoncture TP Supprimer Valider Valider

Dans son bulletin de conjoncture trimestriel, la FNTP indique que le troisième trimestre se clôture sur un niveau d’activité plus faible qu’espéré, et s’inquiète pour 2021.

De façon générale, l’activité au mois de septembre est en forte baisse dans les travaux publics: -9,5%par rapport à septembre 2019. Si bien que le troisième trimestre, qui devait permettre un rattrapage d’activité après le déconfinement, s’affiche en chute de 10,5% par rapport à 2019. La perte d’activité en cumul depuis janvier reste ainsi très importante (-14,3%) et risque de s’aggraver au quatrième trimestre, dans un contexte général de crise sanitaire qui perdure.



Quelques grands contrats dopent les chiffres



Le montant des prises de commandes reste alarmant. En effet, malgré une certaine reprise du montant des marchés conclus en septembre (+6,2% par rapport à septembre 2019), relative à certains projets d’envergure, la chute tendancielle perdure (-14% en cumul depuis le début d’année). Outre les incertitudes liées au reconfinement, le secteur s’alarme depuis des mois de la baisse des appels d’offres. La FNTP lance ainsi un appel à la mobilisation des acteurs publics et exhorte une relance massive des projets de travaux des collectivités locales.



Les heures travaillées toujours en chute



Au mois de septembre, le volume d’heures travaillées repart à la baisse tant pour les ouvriers permanents (-0,8% comparé à septembre 2019) que pour les heures intérimaires dont la chute est particulièrement importante avec un volume inférieur de -31,4% par rapport à septembre 2019 et de -27,8% par rapport au T3 2019. Les effectifs ouvriers permanents restent toutefois encore tendanciellement en progression, avec une augmentation de +2,3% par rapport au troisième trimestre de l’an dernier et une croissance de +1,8% en cumul depuis le début de l’année.

D’après la FNTP, les perspectives pour la fin d’année et le premier semestre 2021 sont « très inquiétantes ». Dans un communiqué, la fédération insiste « l’activité future sera dépendante de la mobilisation des acteurs publics et notamment des collectivités locales pour redresser le niveau des appels d’offres et des prises de commandes. »