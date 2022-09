CONFORTEMENT D’UNE CALE BRETONNE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Reprise en sous-oeuvre par injection de résine expansive Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Il y a quelques mois, cet ouvrage maritime a fait l’objet d’une pérennisation complète. Pour la bonne exécution de ce chantier, la technique de reprise en sous-œuvre a été préconisée par injection de résine exclusive.

Un port fragilisé

Dans le Morbihan (56), à l’extrémité du sud du port de Larmor Baden, la Cale de Pen Lannic était depuis déjà quelques années endommagée par le temps et les agressions maritimes. Plusieurs désordres ont été repérés en amont par des inspections subaquatiques. Les résultats ont démontré des affaissements et fissures présents en nez de cale, provoqués par le temps et les agressions marines qui ont engendré des vides sous les remblais du corps de cale. Rebouchés en surface, il était indispensable pour la suite du processus de renforcer le sol d’assise de l’ouvrage.

Une action curative par injection de résine exclusive

Connue pour sa faible invasivité, la solution d’injection de résine URETEK® a été retenue dans le cadre de ce projet. L’équipe d’intervention avait pour objectif de combler les vides du sol de l’ouvrage ainsi que d’améliorer sa portance.

Pour ce faire, l’intervention s’est déroulée en 2 étapes :

la première consistait à traiter uniquement sous le mur de parement jusqu’à 4 m de profondeur par rapport au terrain sur 3 niveaux ;

la seconde portait sur le traitement du sol du corps de remblais de la cale. Plus de 1000 m3 ont alors été traités entre 4.5 et 6.5 m de profondeur.

Contrairement aux techniques dites traditionnelles, telles que le coulis de ciment et le micropieu, la résine polymérise dans l’eau sans la polluer.

À chaque instant, l’équipe d’intervention devait faire preuve de vigilance afin d’ajuster parfaitement les injections de résine aux besoins du site. Pour y parvenir, un contrôle au niveau laser a été positionné de manière à réguler la quantité de résine injectée sur chaque point d’injection en fonction des réactions de l’ouvrage en surface.

L’utilisation de la technique Multipoints

Afin de maximiser les temps d’intervention et de réaliser des injections homogènes, la technique Multipoints a été utilisée. Ce procédé totalement inédit consiste à diffuser la résine via des canules pré-percées dans la longueur pour assurer une efficacité quasi instantanée. Une technique qui a permis d’effectuer l’intervention en seulement 11 jours.

