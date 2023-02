Confort d’été : Actibaie prépare un outil pour la Métropole

Pour inciter la population de Guadeloupe et de Martinique à engager des travaux de rénovation énergétique sur les logements, une nouvelle plateforme en ligne gratuite, MakazRénov vient de voir le jour à l’initiative de l’Ademe. Cet outil permet ainsi d’identifier, entre autres, les principaux gestes de rénovation liés au confort d’été. En effet, la climatisation et le froid alimentaire représentent 55 % de la consommation d’électricité des foyers de l’archipel antillais.

En Métropole aussi ça chauffe

S’il salue cette création, qui attire l’attention sur l’enjeu que constitue le confort d’été, le Groupement Actibaie – plus de 2 500 professionnels des métiers des portes, portails, volets et stores – souligne que la métropole a également besoin de ce service. « Aux Antilles, le confort d’été est devenu un enjeu écologique mais également de sobriété énergétique. Au vu des températures records l’été passé et des prévisions du GIEC, la France métropolitaine n’est pas en reste et doit rapidement adapter sa politique pour enfin prendre en compte le confort d’été dans la rénovation énergétique » appelle Hervé Lamy, délégué général.

L’impact de la climatisation sur l’environnement

Actibaie cite une étude publiée par l’Ademe en 2020, « La climatisation : vers une utilisation raisonnée pour limiter l’impact sur l’environnement ». Selon ce document, le taux d’équipements en climatisation des logements sur l’Hexagone est passé de 14 % en 2016 à 25 % en 2020, responsable de près de 5 % des émissions de GES dans le bâtiment. L’exemple des départements et territoires d’Outre-Mer prouve que si cette tendance continue, la proportion de la consommation d’énergie liée à la climatisation ne cessera d’augmenter. « Il est urgent que le confort d’été, au même titre que dans la construction neuve, soit intégré aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique » poursuit Hervé Lamy.

Un outil pour simuler les économies d’énergie

Le Groupement Actibaie travaille actuellement sur un outil similaire pour la France métropolitaine. Son lancement prévu courant février, permettra gratuitement de simuler les économies d’énergie réalisées grâce aux protections solaires et donc d’évaluer le confort thermique d’un logement.

Source : Etude ADEME « La climatisation : vers une utilisation raisonnée pour limiter l’impact sur l’environnement » - 2020