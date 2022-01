Conformité des entreprises : naissance d'un leader européen franco-britannique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Logistique urbaine Supprimer Europe Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Les leaders français de la conformité d'entreprise Once For All (OFA-Marque Attestation Légale) et Actradis fusionnent avec leur homologue britannique Fortius. Ces sociétés fournissent des logiciels et des services de vérification de la conformité des fournisseurs et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, dans les secteurs de la construction, de la gestion des installations, de l'immobilier et de l'énergie.

Dans le contexte de la loi Sapin 2 et du projet de loi européenne sur la "diligence raisonnable", la demande de services de mise en conformité de la chaîne d'approvisionnement ne cesse de croître. Tout comme le niveau d’exigences environnementales, sociétales et de gouvernance imposées aux entreprises, en réponse aux préoccupations généralisées relatives à l'authenticité des produits, des services et la manière dont l'environnement bâti est géré.

Particulièrement concernées : les entreprises qui fournissent des logiciels et des services de vérification de la conformité des fournisseurs et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, dans les secteurs de la construction, de la gestion des installations, de l'immobilier et de l'énergie.

C'est pourquoi les leaders français de la conformité d'entreprise Once For All (OFA-Marque Attestation Légale) et Actradis ont décidé de fusionner avec leur homologue britannique Fortius.

Leader européen

En alliant les ressources des acteurs historiques du marché, cette fusion a pour objectif de créer le leader européen des solutions de gestion de la chaîne logistique en mode SaaS (Software-as-a-service). Le nouveau groupe ainsi constitué comptera plus de 160 000 entreprises membres. Il sera leader du marché au Royaume-Uni et en France, et aura des activités croissantes en Allemagne et en Italie. Conservant ses diverses implantations géographiques, avec un siège social à Paris, il regroupera 430 collaborateurs et prévoit de renforcer ses effectifs.

En France, OFA, dont la marque commerciale est Attestation Légale, et Actradis vont fusionner pour constituer un seul et important réseau de fournisseurs.

"Notre ambition est d’offrir aux clients d'Actradis l’avantage de faire partie d'un réseau intégré en France. Avec le soutien de Fortius, cela devrait conduire à plus de services, d'investissements et d'opportunités pour nos clients et nos collaborateurs", explique Hugo Krauze, président d'Actradis.

"Attestation Légale a une longue expérience de collaboration avec certains des leaders les plus exigeants du secteur de la construction en Europe et, en tant qu'équipe, nous sommes déterminés à nous assurer que nous accélérons notre innovation pour faciliter la tâche de conformité de nos clients. Dans le cadre de cette fusion, nous intégrerons le réseau, y compris notre récente acquisition de Déclarations Légales. En pleine croissance, nous espérons que cette expansion fera bénéficier nos collaborateurs de plus d'opportunités personnelles", ajoute Romain Benoit, Directeur Général d'Attestation Légale.