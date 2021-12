Conflit social : les salariés de Leroy Merlin obtiennent une augmentation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer bricolage Supprimer Leroy Merlin Supprimer Adeo Supprimer negociation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Après deux semaines d’une grève inédite au sein de l’enseigne du groupe Adeo, la direction et l’intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FO ont trouvé un accord sur une revalorisation des salaires.

La direction de Leroy Merlin et l’intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FO ont trouvé un accord salarial à l’issue d’un conflit social inédit au sein de l’enseigne du groupe Adeo. Les 23 000 salariés bénéficieront d’une augmentation de salaire de 65 € par mois dès le 1er janvier 2022. La direction de l’enseigne de bricolage s’engage également à doubler la prime de 100 € versée par l’Etat et destinée aux Français touchant moins de 2000 € nets mensuels.

37 magasins et 3 entrepôts

Le conflit social avait débuté le 17 novembre dernier suite aux négociations annuelles obligatoires (NAO) lorsque l'intersyndicale eut refusé une augmentation salariale générale de 2%, avec un minimum de 40 euros, inférieure au taux d'inflation de 2,6% mesuré fin octobre par l'Insee, et appelé à la grève. Cette dernière a duré une quinzaine de jours. Au plus fort du mouvement social, elle a touché 37 magasins sur 142 et trois entrepôts en région parisienne et à Dourges dans le Nord.