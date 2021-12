Conflans-Sainte-Honorine : l’école Chennevières a été rénovée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le groupe scolaire Chennevières a fait l’objet d’un chantier de rénovation pendant 15 mois, qui avait commencé à l’été 2020.

Le 15 novembre dernier, les locaux flambant neufs de l’école Chennevières ont été inaugurés par Laurent Brosse, le maire de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Des travaux de rénovation ont été effectués dans ce groupe scolaire pendant 15 mois.

Débuté à l’été 2020, le chantier a porté sur l’extension du réfectoire, la mise en place d’une isolation thermique extérieure en façade et la rénovation des couvertures de l’école. En outre, un réseau de production d’eau chaude sanitaire a été créé et des brise-soleil ont été installés. S’y sont ajoutés le remplacement des menuiseries extérieures, la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite et l’installation d’un système d’air à double flux. Par ailleurs, 18 salles de classe et 2 préaux ont été réaménagés.

Notons que cette opération s’inscrit dans le cadre du Contrat de Performance Énergétique (CPE). Elle a pour objectif de réduire de 45 % la consommation d’énergie et de baisser de 50 % les émissions de gaz à effet de serre. Le coût total de ces travaux s’élève à environ 2,6 M€, dont 445 k€ de la part de la Région Île-de-France et 1,1 M€ du Département.