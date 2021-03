Confinés, les Français changent de regard sur leur logement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Stores et fermetures Supprimer Vie du BTP Supprimer Confinement Supprimer France Supprimer Valider Valider

Une étude de l'Institut de la Maison et de Sofinco confirme le changement de regard des Français sur leur logement depuis les confinements successifs.

C'est une évidence : cloitrés chez eux durant deux mois pleins en 2020, puis par vagues successives depuis, les Français regardent différemment leur logement. Une étude de Sofinco et de l'Institut de la Maison vient nourrir par des chiffres cette intuition.

Du jardin à la cuisine

Ainsi, 42 % estiment qu'il leur a manqué quelque chose, principalement un extérieur (jardin, terrasse ou balcon). 24 % d'entre eux déclarent même que le premier confinement les a convaincus de la nécessité de déménager.

Autre conséquence de cette période de bouleversements, le rôle retrouvé de la cuisine. La fermeture des restaurants a remis ce lieu de vie au centre des attentions. 25 % des ménages ne disposant pas d'une cuisine équipée souhaitent en aménager une, et 14 % de ceux qui en ont une rêvent d'en changer.

Espaces de travail

Le télétravail à outrance pousse également à réinterroger les espaces de vie. Alors que plus d'un tiers des Français a télétravaillé durant le premier confinement, et que 23 % continuent depuis, plus de 80 % des personnes concernées déclarent n'avoir pas chez elles d'espace de travail aménagé.

Economies d'énergie

L'inconfort, la facture qui s'envole avec plus de monde à la maison : la période remet aussi en avant les questions énergétiques. Un tiers des Français estime la facture énergétique du logement trop élevée, et 7,5 % des propriétaires de maison individuelle se déclarent prêts à changer de système, principalement au profit d'une pompe à chaleur. Le remplacement des fenêtres et l'amélioration de l'isolation font aussi partie des priorités.n