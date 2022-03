Conduits de fumée : réussir le dimensionnement avec l’appli gratuite Conduits’Réno

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chauffage Supprimer Conduits de fumée Supprimer Applications BTP Supprimer Rénovation énergétique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Destinée aux professionnels du chauffage et de la fumisterie, cette application numérique proposée par le programme Profeel facilite le dimensionnement des conduits de fumées en rénovation.

Lors de la rénovation d’un générateur de chauffage à combustion, la réutilisation du conduit de fumées nécessite un diagnostic précis. Il est indispensable de vérifier la compatibilité entre le nouveau générateur et le conduit existant, à travers plusieurs données : nature, hauteur, diamètre, isolation, caractéristiques du générateur, etc. Le bon dimensionnement, qui s’appuie sur des calculs complexes décrits dans la norme NF EN 13384-1 et NF EN 13384-2, garantit la performance de l’installation.

L’application Conduits’Réno sécurise cette étape-clé du dimensionnement en permettant aux installateurs de valider leurs choix techniques. Utilisable pour les maisons individuelles et les petites chaufferies avec des générateurs fonctionnant au gaz naturel, au fioul ou au bois, elle comprend trois principales fonctionnalités : "Dimensionner un conduit de fumée en 12 étapes", "Mener un audit technique pour le remplacement d’un générateur", "Réaliser un audit réglementaire de l’ouvrage fumisterie". Gratuite, elle est téléchargeable sur App Store et Google Play.