Conditions de mise en œuvre du dispositif de « solution d'effet équivalent »

Depuis le 1er juillet 2021, tout maître d'ouvrage d'une opération de construction ou de rénovation de bâtiment peut recourir à des solutions d'effet équivalent (SEE) telles que prévues par l' ordonnance n° 2020- 871 du 29 janvier 2020 dite ESSOC II et précisées par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 . Ce dispositif pérennisé dans le Code de la construction et de l'habitation remplace le permis d'expérimenter institué par l' ordonnance n° 2018-937 du 30 juin 2018 dite ESSOC I, désormais abrogée.