Condens 4700i F, la chaudière aux multiples combinaisons

Un seul design compact, jusqu’à 18 combinaisons. Cette nouvelle chaudière gaz à condensation de Bosch Thermotechnologie peut répondre à de multiples configurations.

Déclinée en une large gamme de puissances, la chaudière gaz condensation au sol Condens 4700i F convient pour tout type de configuration, en maison individuelle ou petit tertiaire, en neuf ou rénovation. Elle se décline en sept modèles compacts (60 x 60 cm) : quatre en chauffage seul (15, 25, 35 et 50 kW) et trois mixtes alliant chauffage et ECS micro-accumulée (25, 35 et 50 kW).

Il est possible d’associer un ballon à stratification de 100 litres (Stora 100 SLS) au modèle mixte, ou encore de raccorder des ballons ECS (Stora 90 ou Stora 160) au modèle chauffage seul.

Connectable en wifi pour une gestion à distance, elle est pensée pour simplifier le remplacement d’une installation existante, la maintenance et l’entretien : une seule technologie, des raccordements et des dimensions similaires à ceux des chaudières au sol, interface tactile intuitive, tableau de commande orientable, vanne de remplissage automatique, composants accessibles par l’avant ou par le dessus, etc. Rendement de 94%, débit jusqu'à 25 l/min en micro-accumulation, poids 70 à 72 kg.