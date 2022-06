Concours photo de l’AQC : le top des désordres dans le bâtiment

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Désordres Supprimer Pathologie des ouvrages Supprimer Pathologie du bâtiment Supprimer Concours Supprimer Concours AQC Supprimer AQC Supprimer France Supprimer Valider Valider

Cette année encore, le Concours photo de l’Agence Qualité Construction est l’occasion de découvrir les impressionnants dommages subis par les bâtiments suite à des malfaçons. Voici le palmarès 2022.

Pour sa 17e édition, le Concours Photo de l’AQC « Eviter les désordres, apprendre par l’image ! » a de nouveau suscité une forte implication des participants et révélé une grande variété de désordres. Après l’examen des 379 clichés reçus, le jury a en distingué trente. Parmi ceux-ci, sept ont été primés, trois en catégorie générale (composée de professionnels) et quatre en catégorie étudiant.



Sensibiliser aux enjeux de la non-qualité



Dans cette édition 2022, se retrouvent des désordres classiques (fissures dues au tassement différentiel du sol, défaut d’évacuation des eaux pluviales, décollement de revêtement…), des problèmes d’interfaces entre les lots, ou des désordres d’actualité comme sur des platelages en lames composites. Observer et informer sur les pathologies du bâtiment est une mission prioritaire de l’AQC. L’objectif de ce concours est de sensibiliser aux enjeux de la non-qualité, notamment les étudiants. « Cette démarche pédagogique aiguise leur regard et les incite à se rendre sur le terrain, à observer et à comprendre par eux-mêmes l’importance des bonnes pratiques enseignées et les conséquences de leur non-respect » explique l’AQC.



Des participants très impliqués



Parmi les profils des candidats, l’AQC constate la présence toujours soutenue des experts, contrôleurs techniques et architectes, mais également celles des artisans et entreprises (chauffagiste, électricien, installateur photovoltaïque, plombier, thermicien…).

Parmi les étudiants, 10 établissements sont représentés cette année : l’École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE), avec 176 candidats, reste l’établissement le plus représenté, suivi de l’École nationale supérieure des technologies et industries du bois (ENSTIB, 12 dossiers) et de l’École supérieure des professions de l’immobilier (ESPI, 6 dossiers).

Photos lauréates – Catégorie Générale

- 1er Prix : Louis De Mentque

Catégorie Générale 1er Prix : Louis De Mentque Close Lightbox

Défaut de lestage et d’ancrage d’une micro-station enterrée

La vidange de cuve a été réalisée au moment d'une remontée de la nappe phréatique. Faute de dalle de lestage, la cuve vide est remontée tel un ballon.

- 2e Prix : Éric Nicolas

Catégorie Générale 2e Prix : Éric Nicolas Close Lightbox

Défaut de stabilité dimensionnelle d’un platelage en lames composites

En platelage sur plots, sous l'action de la chaleur, de l'ensoleillement…, certaines lames en matériau composite peuvent présenter au cours du temps des déformations importantes liées à la nature de leurs composants.

- Prix Spécial : Quentin Soirot

Catégorie Générale Prix Spécial : Quentin Soirot Close Lightbox

Découpe d’une panne de charpente pour positionner une porte

Afin de positionner le cadre de la porte, la panne de la charpente (poutre apparente) a été découpée sans réaliser de renfort(s). Les efforts sur la panne pourraient dans la zone découpée dépasser sa portance, occasionnant d'abord des fissures, puis un affaissement du toit nécessitant des reprises structurelles.

Photos lauréates – Catégorie Étudiant

- 1er Prix : Solène Fortuné, ENTPE

Catégorie Étudiant 1er Prix : Solène Fortuné, ENTPE Close Lightbox

Fissuration généralisée en façade

L'intégralité de la façade du bâtiment présente des fissures en biais ou en escalier caractéristiques d'un tassement différentiel du sol.

- 2e Prix : Paco Molina, IUT Bordeaux

Catégorie Étudiant 2e Prix : Paco Molina, IUT Bordeaux Close Lightbox

Présence de moisissures en pied de cloison

En pied de cloison en plaques de parement en plâtre cartonné, des traces noires (moisissures) traduisent la présence d'humidité en excès.

- Prix Spécial ex-aequo : Clément Boumard, École Centrale de Nantes

Catégorie Étudiant Prix Spécial ex-aequo : Clément BOUMARD, École Centrale de Nantes Close Lightbox

Découpe d’une panne en béton armé soutenant un plancher du rez-de-chaussée de l’immeuble

Dans le parking d'un immeuble de logement, une découpe de la poutre en béton armé soutenant le plancher du niveau supérieur est constatée, sans renfort structurel visible. Une fissuration de la poutre et du plancher n'est pas exclue.

- Prix Spécial ex-aequo : Alexandre Joët, ENTPE

Catégorie Étudiant Prix Spécial ex-aequo : Alexandre Joët, ENTPE Close Lightbox

Incompatibilité entre l’ancienne façade en pisé et le nouvel enduit

Le décollement de l'enduit sur un tiers de la surface de la façade traduit une incompatibilité entre cet enduit et son support (mur ancien en pisé).

Les 23 autres clichés distingués lors de ce concours peuvent être consultés sur le site qualiteconstruction.com. En voici un avant-goût :