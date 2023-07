Concours Gypass Outdoor : 3 lauréats pour l’édition 2023

Spécialiste des ouvrants extérieurs sur mesure et personnalisables – portes d’entrée et de garage, portails, clôtures), l’entreprise normande Gypass accorde une place prépondérante au design en développant des solutions novatrices. Dans cette même optique, l’entreprise normande a lancé en 2020 le Concours Outdoor, destiné aux étudiants en architecture et en design. L’objectif est d’encourager les jeunes générations, futur.e.s architectes ou designers, à réfléchir à l’impact esthétique des portes de garage et portails sur le style architectural de l’habitat et du cadre de vie dans son ensemble.

Promouvoir les métiers de la fermeture

Une trentaine de dossiers ont été présentés cette année. Parmi les critères de sélection, le jury composé de professionnels a été particulièrement sensible à l’originalité des propositions et leur intégration harmonieuse avec l’environnement. Les projets récompensés – axés sur la rénovation – ont comme point commun, la volonté de créer un lien entre l’habitat traditionnel et l’esthétique contemporaine, en privilégiant l’authenticité des styles et la connexion avec la nature. En plus d’une dotation financière de 5 000 €, le concours offre aux lauréats l’opportunité de voir leur projet édité et commercialisé par Gypass « Notre ambition, à travers ce concours, est de faire connaître nos métiers d’industriels qui sont souvent dévalorisés aux yeux des jeunes générations » explique Stéphanie Lefèvre, directrice générale de Gypass. « Il est important pour nous de révéler notre véritable identité, où l’expertise humaine cohabite avec les technologies de pointe. En tant qu’acteur économique ancré dans son territoire, nous avons un rôle important à jouer dans la transmission de nos savoir-faire. »

Le palmarès de la 3e édition

1er prix : Félix Roudaut — École supérieure d’art et de design de Reims

Le design de cette porte de garage s’inspire des codes esthétiques et des principes techniques de la construction en pierre, dans le but de s’intégrer harmonieusement aux bâtiments sans le dénaturer. Sur le plan technique, il s’agit d’un patchwork de tôles découpées, peintes et fixées sur les panneaux sectionnels de la porte. Dans une optique de réduction des déchets, une plaque d’aluminium (1 000 x 2 500 x 1,5 mm) permet de découper deux lots de 16 pièces sans perte de matière. Le concept est déclinable sur différents types d’architecture, comme une façade en brique, en pans-de-bois… « Les enjeux sociaux et environnementaux liés à la rénovation d’habitats anciens m’ont amené à proposer un élément architectural qui accompagne le client dans sa démarche de revalorisation et d’amélioration de logement individuel en milieu rural », explique le lauréat Félix Roudaut, futur designer déjà engagé. « C’est d’abord par le travail manuel que je me suis intéressé au monde du design. Aujourd’hui, j’ai à cœur de traiter les questions autour de la ressource matérielle déjà existante et des moyens de sa mise en oeuvre. En parallèle, je cherche à inscrire ma démarche de création dans une logique d’autoproduction et de réemploi de la matière. »

2e prix : Nils Bonifay — École nationale supérieure de Paris-Val-de-Seine

© Gypass Le portail de Nils Bonifay, étudiant de l'École nationale supérieure de Paris-Val-de-Seine, 2e prix du concours.

Le parti pris esthétique consiste à proposer un portail contemporain aux propriétaires de maison du XIXe siècle qui souhaitent conserver leur clôture existante, ou s’inscrire dans une continuité en privilégiant l’harmonie avec leur environnement urbain.

La modernité s’exprime ici par la reprise des motifs traditionnels du XIXe siècle sous la forme d’un « négatif photo ». Ces motifs sont découpés dans la tôle d’aluminium et se déploient de la partie supérieure vers le bas, formant des ajours en pointillé dans un esprit plus contemporain. « Créer une relation entre le passé et le présent, entre l’existant et le contemporain, est l’objectif de ce projet de portail qui s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments anciens », décrit Nils Bonifay, futur architecte, séduit par cette première expérience de concours. « Il me tenait à cœur de m’inscrire au Concours Outdoor Gypass pour me confronter aux exigences professionnelles et concrètes. Ce premier concours me donne d’autant plus envie de poursuivre dans cette voie. »

Mention spéciale : Adrien Daudin — École nationale supérieure d’architecture de Lyon

© Gypass drien Daudin, de l'École nationale supérieure d’architecture de Lyon, a reçu une mention spéciale pour son modèle ajouré duplicable sur portail, clôture, claustras en découpe laser, et repris en impression sur les portes de garage.

Un décor s’inspirant de l’enchevêtrement des racines de palétuviers, caractéristiques des mangroves. Parfaitement adaptés aux modèles de portails ajourés ou semi-ajourés Gypass, les motifs sont déclinés en impression sur la porte de garage.

Ce graphisme pourra tout aussi bien se déployer sur les clôtures, claustras et portes d’entrée pour une parfaite continuité esthétique.

« Étudiant en première année de Master à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, il s’agit pour moi de ma deuxième participation à un concours et je trouve le concept vraiment très intéressant et instructif » commente Adrien Daudin, lui aussi futur architecte. « Ce fut une véritable opportunité d’aborder un thème que l’on n’a pas vraiment l’habitude de traiter à l’école et pour lequel il est vraiment important d’accorder une attention particulière lors de la conception d’un projet. »