Concours Gypass, « Imaginez les ouvrants du futur »

Gypass, spécialiste des ouvrants extérieurs, donne la parole aux jeunes générations de créateurs à travers un nouveau concours d’architecture et de design, jusqu’au 28 octobre, pour imaginer notre quotidien de demain.

Rien de plus banal qu’une porte de garage ou encore un portail ? Et pourtant, dotés des dernières solutions connectées, ces équipements n’ont jamais aussi bien assuré leur rôle de protection pour être bien chez soi. Ils apportent aussi, de plus en plus, une note de personnalisation, de décoration et de créativité dans l’aménagement extérieur de la maison. Très attentif à ce que ses produits soient à la fois performant et esthétiques, le fabricant normand Gypass soigne particulièrement leur design. Il a décidé d’offrir un terrain d’expression aux jeunes talents des métiers de l’architecture et du design en organisant un concours sur le thème « Imaginez les ouvrants du futur ».



Recherche projet novateur

Cette invitation à explorer de nouvelles formes de connexion entre intérieur et extérieur s’adresse aux étudiants en quatrième et cinquième année des écoles de design et d’architecture. « L’objectif est d’imaginer un projet novateur de porte de garage pour l’habitat, à compléter, à titre facultatif, d’un projet de portail », expliquent les organisateurs.



Neuf projets seront sélectionnés par un jury composé de professionnels du secteur et des médias, puis soumis au vote du public qui déterminera les 3 lauréats du concours. Un prix coup de cœur et des mentions seront attribués, par la société Gypass à un projet de son choix, titulaire ou non des prix attribués par le jury.

L’annonce des résultats et la remise officielle des prix auront lieu le 28 octobre 2021 à l’occasion des “Journées A Vivre”, événement sur l’architecture. Les lauréats recevront 3000 € pour le 1er prix, 2000 € pour le 2e prix et 1000 € pour le 3e prix.



Calendrier du concours

- Date limite des inscriptions : 7 juillet 2021 minuit

- Date limite de rendu des projets : 3 septembre 2021 minuit

- Annonce des présélections : 13 septembre 2021

- Vote des internautes : 22 octobre 2021 minuit au 28 octobre 2021

- Publication des résultats et remise des prix : 28 octobre 2021

Modalités complètes et inscription sur le site : http://outdoor-concours.gypass.eu