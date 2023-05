Lancement du Concours Eiffel 2023

Doté de 30 000 euros au total, ce concours/appel à idées «Mutatis, Mutandis - Un bâtiment, plusieurs vies» est ouvert aux étudiants inscrits pour l’année universitaire 2022-2023 dans les écoles françaises d’architecture, d’architecture et de paysage ou bi-cursus architectes/ingénieurs. Ils peuvent concourir soit individuellement, soit en équipe, pluridisciplinaire ou pas, de trois étudiants au maximum.

Il est demandé aux concurrents de proposer un projet de reconversion d’un ensemble immobilier historique de 8000 m², propriété de la Société de la Tour Eiffel, à Bagneux (Hauts-de-Seine). Cette reconversion devra être à la fois architecturale, paysagère urbanistique et fonctionnelle : mixité des usages (travail, loisirs, services, commerces, hôtellerie, à l’exception du logement familial).

Ce projet devra, notamment, respecter la mémoire de l’édifice et préserver son authenticité remarquable, dont sa façade ; être visionnaire en associant intelligence technique et conception prospective des espaces de vie de demain ; raisonner réversibilité/mutabilité des bâtiments et gestion de leur cycle de vie qui en modifient la temporalité, s’inscrivant ainsi pleinement dans l’esprit du concours : un bâtiment, plusieurs vies.

Premier prix : 10000 euros + logiciels professionnels et formations.

Deuxième prix : 8000 euros + logiciels professionnels et formations.

Troisième prix : 7000 euros + logiciels professionnels et formations.

Renseignements et inscriptions sur www.concourseiffel.com