Concours de maîtrise d'œuvre : anonyme... ou presque

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Marchés publics Supprimer Réglementation Supprimer France Supprimer Concours Supprimer Profession Supprimer Passation Supprimer Passation de marché Supprimer Valider Valider

Le ministère de l'Economie confirme que, selon le Code de la commande publique, le jury peut prendre connaissance de l'identité des opérateurs économiques qui participent à la phase de candidature.

Dans le cadre des questions au gouvernement, le sénateur Yves Détraigne (Marne - UC) relève qu'à la lecture de l'article R. 2162-18 du Code de la commande publique (CCP), l'anonymat dans les procédures de concours de maîtrise d'œuvre ne serait imposé que pour la phase d'examen des plans et projets des candidats retenus, et non pour la phase préalable de sélection des candidatures. "Cela signifie que le jury pourrait avoir connaissance du nom des candidats lors de cette sélection avant d'examiner des projets anonymisés".

Il demande à l'exécutif de confirmer cette interprétation et, le cas échéant, de lui indiquer comment se prémunir alors du risque de rupture de l'anonymat en phase d'examen des projets.

Sélection des candidatures

Bercy valide cette interprétation, ajoutant qu'elle est confirmée par l'article 82 de la directive marchés publics 2014/24/UE du 26 février 2014 "qui ne prévoit l'intervention du jury de manière anonyme que lors de la phase d'examen des projets". Ainsi, " sauf à ce que "l'acheteur ait étendu au sein du règlement de la consultation l'anonymat à la phase de candidature, le jury peut prendre connaissance des opérateurs économiques qui participent à la phase de candidature". Cela est prévu par les articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du CCP dans le cadre du contrôle des motifs d'exclusions et par l'article L. 2142-1 concernant les conditions de participation à la procédure de passation fixées par l'acheteur. Le jury peut ainsi apprécier notamment les capacités techniques et professionnelles, telles que les références des candidats (article R. 2142-14 du CCP) afin de rendre un avis motivé sur les candidatures.





Présentation des plans et projets

"Pour autant, l'anonymat n'est pas remis en cause dans le cadre de la phase de présentation des plans et projets dans la mesure où un certain nombre de garanties sont apportées pour respecter les dispositions de l'article R. 2162-18", souligne le ministère de l'Economie, jurisprudence à l'appui.

Ainsi, l'acheteur doit anonymiser le contenu des plis qu'il a ouverts avant transmission au jury (CAA Marseille, 24 septembre 2018, n° 17MA01101) et un secrétariat du concours peut être constitué à cet effet pour recenser les pièces constitutives du dossier remis par chaque candidat et lui affecter un code permettant de transmettre au jury les projets anonymes (rép. min. n° 19305, JO Sénat, 12 janvier 2006). Par la suite, la présentation des plans et projets des opérateurs économiques doit respecter l'anonymat vis-à-vis des membres du jury, dans les conditions posées par le règlement du concours, sous peine d'irrégularité (CE, 14 février 1994, n° 80646 ; CAA Marseille, 21 octobre 2011, n° 08MA04843 ; CAA Marseille, 23 avril 2013, n° 10MA01670).

L'anonymat ne peut être levé qu'une fois rendu l'avis motivé consigné dans un procès-verbal et signé du jury portant sur le classement des projets et ses observations.

Audition des candidats

Une fois cet avis remis, le jury peut auditionner les candidats en vue d'obtenir des éclaircissements et des réponses aux seules questions consignées dans le procès-verbal précité. L'exécutif précise que cet échange doit être limité à la clarification d'un aspect d'un projet. Il ne peut en aucun cas permettre au candidat « de corriger une lacune de sa proposition initiale au regard des exigences du programme de la consultation » sous peine de provoquer « une rupture du principe d'égalité entre les concurrents » qui affecte « la régularité de l'avis du jury et, par suite, celle de la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre » (CAA Douai, 19 juin 2012, n° 10DA01598).

Un procès-verbal est établi à la suite de ce dialogue et joint à l'avis motivé du jury avant transmission aux services de l'acheteur.

Pour conclure, le gouvernement met l'accent sur l'importance du respect de l'égalité de traitement des candidats par l'acheteur qui "doit s'attacher à prévenir tout conflit d'intérêts en garantissant l'impartialité de la procédure de passation, sous peine d'irrégularité de celle-ci (CE, 25 novembre 2021, "Société Corsica Networks", n° 454466)".

QE n° 25371, réponse à Yves Détraigne (Marne - UC), JO Sénat du 5 mai 2022