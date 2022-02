Concours Acier 2022 : inscriptions ouvertes!

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Projets Supprimer Concours Supprimer Acier Supprimer Construction métallique Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’association ConstruirAcier propose aux apprentis architectes et ingénieurs de repenser le logement en termes d’usages et de modes de vie… Inscriptions jusqu’au 17 avril 2022.

«Habiter Plus - Réinventer l'habitat», tel est le thème de réflexion proposé par ConstruirAcier aux étudiants en école d’architecture et d’ingénieur. Ceux-ci devront concevoir un idéal d’habitat et interroger sa relation à d’autres usages et fonctions programmatiques (travail, culture, sport, services, espaces partagés, intimes, intérieurs, extérieurs, etc.)

Dans une vision prospective, les candidats s’appliqueront à développer dans un seul ouvrage, tout ou partie en acier, neuf ou à réhabiliter, un projet d’habitat pour 100 personnes ou plus mixant au minimum un programme et une fonction complémentaire, mettant en relation un contexte et une idéal de mode de vie.

Le jury, présidé par l’architecte Sophie Delhay, dressera le palmarès des lauréats du concours. Ceux-ci seront récompensés par une dotation de 10 000 euros, la publication de leurs projets dans la revue «MATIÈRES» et le livret des prix de l’architecture acier, ainsi que par une présentation au public lors d'une cérémonie de remise de prix à Paris.

Inscriptions et rendus jusqu'au dimanche 17 avril 2022.