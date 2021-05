Concertation sur le projet de réfection de l’avenue Ambroise Croizat, à Montataire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Patrimoine Supprimer Valider Valider

À Montataire, l’avenue Ambroise Croizat fait l’objet d’un projet de réfection. Une concertation publique a été lancée pour cerner les besoins des habitants.

Le projet de réfection de l’avenue Ambroise Croizat entre dans le cadre de la rénovation du centre-ville de Montataire (Oise). Ce chantier d’envergure traduit la volonté municipale de redynamiser ce secteur, qui constitue un axe majeur.

Construit en totale concertation avec la population, le projet a fait l’objet d’une consultation publique, le 6 mars dernier, au parking Ambroise Croizat. Celle-ci s’est déroulée en présence de Zinndine Belouahchi, adjoint à la maintenance du patrimoine et à l’accessibilité, et d’Agnès Laforêt, conseillère déléguée à la démocratie participative. Une vingtaine de personnes ont participé à l’échange. Le débat s’est focalisé sur les orientations à prendre pour l’aménagement de ce quartier emblématique de la ville.

Un sondage avait permis de collecter les avis et les opinions des habitants sur le projet. Parmi les suggestions retenues, la création d’une zone d’entrée et de sortie distincte constitue une priorité afin de fluidifier la circulation. À cela s’ajoute l’implantation d’une voie verte dédiée aux piétons et aux mobilités douces.

Les différentes conclusions de la Ville seront présentées à l’entreprise chargée des travaux. Une réunion publique de présentation sera également programmée pour informer la population lorsque le projet sera défini.