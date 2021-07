Concertation publique jusqu’au 30 septembre 2021 concernant le développement d’un réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Tramway Supprimer Valider Valider

Les habitants de Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim sont invités à donner leur avis concernant le projet de développement d’un réseau de tramway entre ces villes. Cette concertation publique sera clôturée le 30 septembre prochain.

Depuis le 15 juin 2021, l’Eurométropole de Strasbourg recueille l’avis des habitants de Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim (Bas-Rhin) au sujet du développement du réseau de tramway entre les trois villes. Cette concertation publique s’étalera jusqu’au 30 septembre prochain.

Le projet d’extension du tramway comprend la mise en place d’une desserte entre Schiltigheim et Bischheim, d’une liaison directe entre la gare et le quartier du Wacken. À cela s’ajoutent la requalification des espaces publics ainsi que la création d’une liaison rapide entre la gare et l’université de Strasbourg.

Le lancement des travaux est prévu pour mi-2023. Les nouvelles liaisons devraient être mises en service à partir de 2025. Elles visent à relier efficacement les quartiers et communes de l’Eurométropole de Strasbourg, conformément à ses ambitions de réduction de la pollution atmosphérique et de la dépendance aux énergies fossiles (énergies produites par la combustion du charbon, du pétrole ou du gaz naturel).