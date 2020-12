Concertation du pôle gare d’Epône-Mézières jusqu’au 31 janvier 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Gare Supprimer Valider Valider

La phase de concertation se poursuit pour le projet de pôle d’échanges multimodal et l’aménagement du quartier de gare à Epône-Mézières. Cette étape prendra fin en janvier 2021.

Les projets de pôle d’échanges multimodal et du quartier de gare à Epône-Mézières (Yvelines) sont en concertation depuis le 5 novembre 2020. Après une première séance tenue le 14 novembre 2020, des réunions publiques par visioconférences seront organisées les 10, 14 et 15 décembre 2020. L’objectif sera de déterminer les futurs aménagements du pôle gare. Une réunion de restitution suivie d’un bilan de concertation clôturera cette phase en janvier prochain.

Pour rappel, le projet de l’intercommunalité Grand Paris Seine & Oise se déroulera autour de deux chantiers. Il y aura d’une part la réalisation de neuf pôles gares et des installations connexes. Ces dernières comprennent 6 quais d’Eco station bus, un parking relais de 850 places ainsi que des stationnements pour vélo comprenant 30 arceaux libres abrités et 20 places sécurisées. Le coût de cette première partie est estimé à 31,3 M€. Les travaux devraient commencer en 2022 pour s’achever progressivement entre 2023 et 2025.

D’autre part, l’intercommunalité effectuera des aménagements dans le quartier de gare situé entre la RD 130, la ZAE Pélican, la RD 113 et le faisceau ferroviaire. Les nouvelles installations comprendront : des logements, des commerces, des services publics, un équipement sportif, un groupe scolaire et des locaux techniques pour la Ville d’Epône (Yvelines).