Conception lumière : Prix de l’ACEtylène 2022

L’édition 2022 des désormais traditionnels Prix de l’ACEtylène a décerné sept récompenses dans les catégories suivantes :

Prix de la jeune conception lumière

Pinède du domaine de Manville, Les-Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône) / Agence Bee Lux (Bruno Djiane)

"Le Domaine de Manville est un hôtel 5 étoiles avec, entre autres, un restaurant dont la terrasse donne sur une pinède en fond de propriété. Le soir la pinède n’était pas visible, car non éclairée. La terrasse du restaurant gastronomique faisait donc face à un fond totalement noir. Bien que le propriétaire ait entrepris des travaux de rénovation de l’éclairage extérieur pour 2023, il souhaitait pour 2022, avoir «un tableau» depuis la terrasse du restaurant. Le chantier, commencé en août 2022 a été temporairement arrêté suite à des intempéries qui ont gravement endommagé le domaine et ont retardé la mise en lumière qui s’est faite en octobre 2022.

Prix lumière extérieure et aménagement paysager

Aménagement de l’île de Girodet à Bourg-lès-Valence (Drôme)/ Agence Scène publique (Agathe Argod)

"A l’entrée nord de Valence, séparée du centre-ville par l’autoroute A7, l’île Girodet accueille les équipements culturels et sportifs de Bourg-lès-Valence. Sur 1,1 km le long du Rhône, l’agence Desvigne a conçu un parc naturaliste irrigué de chemins sinueux. L’esplanade du théâtre est réinterprétée en grande pelouse en pente douce ouverte sur le fleuve. L’île Girodet est ouverte au public de nuit dans un contexte nocturne peu éclairé. L’éclairage participe au thème de l’île-parc en valorisant la présence du végétal et en veillant à limiter son impact sur l’environnement."

Prix lumière intérieure (privé)

Usine D-LAB à Saint-Bonnet-de-Rochefort (Allier) / Agence Ponctuelle (Annabelle Fulop)

"La marque de compléments alimentaires D-LAB se dote d'une première usine au cœur du Naturopôle, à Saint-Bonnet-de-Rochefort, près de Vichy, dans l’Allier. Le site s’étend sur 7440 m² et abrite un bâtiment de 2 700 m². Dans un souci de maitrise de la consommation la lumière est une gradation en fonction de l’apport de lumière du jour pour maitriser la consommation. Elle prend place comme décoration dans les espaces visités où des lignes lumineuses sont intégrées et cachées, ayant pour effet de souligner l’architecture. L’ajout de caissons lumineux à message sont placés dans chaque nouvelle section de l’usine pour en ponctuer son parcours."

Prix lumière intérieure (public)

Quadrilatère BNF (Paris) / Agence 8’18’’(Georges Berne et Emmanuelle Sébie)

"Le Quadrilatère Richelieu, site historique de la Bibliothèque Nationale de France, a fait l’objet depuis 2010 d’un projet global de rénovation. Le volet lumière est un projet dans le projet. Ce sont des époques de construction architecturale à respecter, des volumes et des rythmes différents, des typologies d’usages et de fonctions extrêmement variées : espaces d’accueil, salles de lectures, magasins, ateliers de restauration, bureaux, et circulations. Et au sein même de ces espaces, différentes classifications de magasins, de salles de lecture. Avec un parcours muséographique qui s’immisce au sein de l’ensemble, le tout disséminé dans plusieurs corps de bâtiments. L’enjeu était de taille. Les 80 références de luminaires en témoignent. Depuis plus de 10 ans au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre, nous nous sommes efforcés d’apporter des réponses lumières tout en menant une réflexion autour de nouveaux usages dans des lieux existants rénovés, une réinterprétation de l’histoire lumière des espaces classés ou inscrits, et la création de gestes uniques pour des lieux prestigieux."

Prix patrimoine bâti

Citerne Basilique « Yerebatan Sarnici » à Istanbul (Turquie) / Studio Illumina (Adriano Caputo)

Connue à Istanbul sous son nom turc de Yerebatan Sarnici, la citerne enfouie sous terre se situe non loin de Sainte Sophie et du Palais impérial. Elle alimentait les jardins des palais ottomans. Sa capacité a été estimée à 80 000 mètres cubes. Récemment restaurée, de nouveaux parcours de visite comprennent également un nouveau projet d’éclairage avec 750 appareils.

Prix petit budget

Organugamme à Renens (Suisse) / Agence Radiance 35 Sud

Le projet vise à transformer de nuit l’œuvre de Danielle Jacqui. Pionnière de l’art brut, céramiste, couturière, «celle qui peint» comme elle se fait connaître, aura passé près de 10 ans à produire 36 tonnes de céramique pour décorer, initialement, la façade de la gare d’Aubagne. Après l’annulation impromptue du projet par la mairie et une année d’errance, l’installation a trouvé un foyer au cœur de la Ferme des tilleuls, centre d’art contemporain situé à Renens, près de Lausanne. Inspirée par les contes traditionnels, l’artiste développe un univers polymorphe et coloré, sur une structure dessinée sur mesure par l’architecte Jean-Gilles Décosterd. Radiance 35 Sud a été mandatée par la Ferme des tilleuls, suite à un appel d’offres restreint, pour mettre en lumière cette œuvre monumentale.

Coup de cœur du jury

Front de mer de Calais (Pas-de-Calais) / Agence ON (Vincent Thiesson et Myriam Laval)

"La Ville de Calais a adopté en 2010 un schéma de développement urbain dont un des objectifs porte sur la requalification du Front de Mer. Ces études ont mis en évidence les forces de ce secteur. Dès lors la commune de Calais et la communauté d’agglomération du Calaisis ont décidé d’un plan d’action afin de faire du Front de Mer l’espace public majeur de Calais, véritable «référence» urbaine et culturelle, véritable destination pour les loisirs et les pratiques sportives, véritable moteur pour l’attractivité économique et touristique. Cet univers inspirant donne naissance aux «Flambeaux de Calais». Plus qu’un simple éclairage public, un univers et un parcours inédit. Un parti pris de laisser la mer et la plage dans l’obscurité, tandis que les promenades, les aires de jeux, les espaces récréatifs sont éclairés d’une lumière chaude et enveloppe l’ensemble des usages avec quelques rehauts sur le skate-park."