Conception, installation, maintenance : à qui faire appel pour s'occuper de l'ascenseur ?

L’ascenseur est à la fois un équipement technique, avec des enjeux de sécurité, et un équipement relevant de l'aménagement du cadre de vie. Le choix du partenaire pour l'installer, puis en assurer la maintenance, a donc des impacts sur le quotidien des occupants de l’immeuble comme de ses gestionnaires. Le mieux placé pour assurer cet accompagnement sur tout le cycle de vie de l’ascenseur reste le fabricant.

L’ascenseur : une bulle de bien-être

Plus question de considérer l’ascenseur comme un simple moyen de déplacement entre les étages. Les occupants – aussi bien dans un logement collectif que dans un bâtiment tertiaire – qui l’empruntent quotidiennement attendent désormais plus de confort et de bien-être. Les propriétaires, conscients que l’ascenseur est le premier contact des visiteurs avec le bâtiment, souhaitent que la cabine offre des prestations à la hauteur du standing de l’immeuble.

Des attentes comprises par KONE qui réinvente l’expérience utilisateur en transformant ses cabines en véritable lieu de vie. Le fabricant propose différents designs, toute une gamme de couleurs, une ambiance lumineuse sur-mesure, et repense même la musique diffusée en proposant différentes playlists, via une plateforme multimédia connectée.

Résultat : une cabine à la carte, accueillante et même plus sûre. En effet, KONE propose un choix de matériaux innovants, plus faciles à entretenir, et antibactériens, donc plus hygiéniques. Ces différentes options ne relèvent pas du détail, mais répondent à une véritable évolution et constituent un point de différenciation entre les offres des fabricants.

L’indispensable accompagnement technique

Les aspects techniques ne doivent toutefois pas être négligés. Et si tous les fabricants ont à cœur de faire évoluer leurs produits et technologies, c’est du côté de l’accompagnement que certains font la différence. Par exemple, non content de proposer des solutions conçues à la carte, KONE aide au choix, au dimensionnement, à la conception et à l’installation de l’ascenseur. Une aide apportée par ses équipes expertes bien sûr, mais aussi par des outils en ligne : modélisation 3D de la cabine, aide au choix, modèles CAD et BIM téléchargeables.

Le fabricant est aussi présent lors de la construction du bâtiment avec une offre d’ascenseurs de chantier pratiques et innovants. Ainsi le KONE JumpLift, accompagné d’une salle des machines provisoire, s’installe dans la gaine de l’ascenseur permanent au fur et à mesure de l’édification des étages. Placé ainsi à l’intérieur du bâtiment, non soumis aux aléas climatiques, il offre une sécurité optimale pour le transport des personnes et des matériaux. Un seul et même interlocuteur peut donc fournir l’ascenseur de chantier et l’ascenseur définitif qui équipera le bâtiment en toute simplicité.

Une maintenance de qualité, clé de la disponibilité

Une fois l’ascenseur opérationnel, sa maintenance régulière relève à la fois d’une obligation légale, de la sécurité et de la fiabilité de l’équipement. Le choix du prestataire qui prendra en charge les entretiens réguliers et les réparations ponctuelles mérite donc la plus grande attention. Et en la matière, le fabricant KONE remplit toutes les conditions de sécurité et d’efficacité : ses équipes de maintenance connaissent parfaitement les équipements, disposent des pièces nécessaires, sont présentes sur tout le territoire via un maillage dense pour garantir une intervention rapide.

De plus, KONE assure des formations régulières à ses équipes d’intervention. Une mise à jour des compétences nécessaire quand les technologies connectées s’invitent dans l’ascenseur pour le doter de fonctionnalités multimédias ou de la maintenance prédictive.

