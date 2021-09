Conception et analyse de structure repensées : ces fonctions assurent une efficacité maximale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantier connecté Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pendant longtemps, les logiciels de conception de structure étaient de puissantes solutions souvent mal notées en termes de convivialité et d’efficacité. Désormais, les ingénieurs n’ont plus besoin de faire des compromis car SCIA Engineer 21, disponible sur le marché, est une solution à la fois puissante et efficace. En effet, la solution permet aux ingénieurs de gagner une heure de temps par jour.

SCIA compte parmi les principaux développeurs mondiaux de logiciels d'analyse et de conception de structure, c’est une filiale du groupe allemand Nemetschek. L’entreprise a travaillé intensivement avec de nombreux ingénieurs au cours des deux dernières années pour développer le logiciel et a analysé en détail leurs méthodes de travail.

Des fonctionnalités pour une productivité accrue

La nouvelle interface utilisateur de SCIA Engineer 21 offre une zone de projet en plein écran sur presque 100 % de la surface de l'écran. L'accent est mis sur le modèle de l'ingénieur, de sorte que les détails peuvent être vus avec précision sans trop zoomer. Des barres d'outils réduites et ergonomiques offrent plus de clarté et réduisent les déplacements de la souris ainsi que les clics.

Grâce à l'espace de travail maximisé, le modèle est mis en évidence

L'une des fonctions les plus importantes au cœur de l'application est SCIA Spotlight, une recherche intelligente qui facilite grandement le travail avec le logiciel. Une commande ou une fonction souhaitée peut être facilement saisie dans la barre de recherche et trouvée jusqu'à 10 fois plus rapidement qu'en parcourant les menus. Cela facilite la prise en main du logiciel par les nouveaux utilisateurs, mais permet aussi aux utilisateurs expérimentés de gagner beaucoup de temps.

SCIA Spotlight facilite la recherche de fonctions et de commandes

Les barres d'outils Smart Process permettent à l'ingénieur d'avoir deux barres d'outils ouvertes en parallèle et de passer de l'une à l'autre de manière transparente. Cette fonctionnalité est idéale pour les tâches itératives et fréquemment exécutées, communes à de nombreux projets d'ingénierie de structure. Ainsi, le logiciel répond aux exigences de la conception et de l'analyse de structure et permet de gagner jusqu'à 30 % de temps dans les flux de travail standards des projets. En fonction des besoins, les barres d'outils peuvent être personnalisées et adaptées à la façon de travailler de chacun. Les fonctions que l'utilisateur utilise le plus fréquemment peuvent être épinglées par glisser-déposer, et les commandes les plus fréquemment utilisées peuvent être associées à des combinaisons de touches.

Postes de travail intelligents et barres d'outils ergonomiques dans SCIA Engineer 21

Grâce aux fonctions de sélection avancées d'Engineer 21, les solutions complexes et fastidieuses appartiennent au passé. Le logiciel permet de sélectionner directement différents éléments tels que des poutres (en acier) et les joints associés. Cela permet aux utilisateurs de travailler jusqu'à 2 fois plus vite qu'avec des sélections manuelles.

La facilité d'apprentissage est également un critère crucial à prendre en compte pour choisir le bon logiciel d'analyse de structure. Plus il est facile pour les nouveaux employés de se familiariser avec un programme, plus vite ils peuvent contribuer de manière productive aux projets. SCIA Engineer 21 facilite la prise en main grâce à son interface intuitive, ses barres d'outils intelligentes, SCIA Spotlight et ses guides intégrés qui aident les nouveaux utilisateurs à s'orienter rapidement.

Les fonctions les plus importantes en un coup d'œil :

zone de projet en plein écran ;

barres d’outils ergonomiques ;

fonction de recherche de SCIA Spotlight ;

barres d'outils Smart Process ;

personnalisation ;

outils de sélection avancés ;

facile à apprendre.

Découvrez dès maintenant le nouvel ingénieur SCIA 21.

Avant de lancer la dernière version de son logiciel, SCIA a invité certains de ses clients clés à tester la version bêta de SCIA Engineer 21. L'un des testeurs était Benjamin Hulard, un ingénieur structurel chez Locapal. Vous voulez connaître son expérience avec le nouveau logiciel ? Regardez l'interview ici !

