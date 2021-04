Concept Alu recrute

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Vérandas Supprimer Travaux d'extension Supprimer France Supprimer Valider Valider

Concept Alu, leader de l'extension de l'habitat en aluminium, annonce le recrutement de 20 collaborateurs dans l'ouest de la France pour faire face à une activité très soutenue depuis le printemps 2020.

Concept Alu, leader de l’extension de l’habitat en France, basé aux Herbiers (Vendée) a connu une forte demande depuis le printemps 2020 et la fin du premier confinement. Pour accompagner cette croissance, l’entreprise recrute de nouveaux collaborateurs : 10 postes d’agents de production sont à pourvoir au sein de son atelier de production, 1 poste de technicien pour son service bureau d’études et 6 poseurs pour ses équipes (2 à Rennes, 2 à La Roche-sur-Yon et 2 aux Herbiers). En outre, Concept Alu est à la recherche de 5 équipes d’artisans-poseurs indépendants pour renforcer les agences intégrées de Morlaix, Quimper, Saint-Brieuc, Redon et La Rochelle. Au total, plus de 20 postes sont à pourvoir au sein de l’entreprise implantée au cœur du bocage vendéen avec de fortes valeurs familiales et artisanales : esprit d’équipe, convivialité, écoute, confiance, bienveillance et respect.

Spécialiste de l’extension en aluminium depuis 1990, et fort de 160 salariés, Concept Alu conçoit des produits sur-mesure (extensions, pergolas, vérandas et abris de piscine) et accorde une grande importance à l’humain. La société propose d’ailleurs un pôle formation intégré, dédié à la formation des poseurs. D’une durée de 3 jours et demi assuré par un formateur agréé, cette formation permet une parfaite intégration dans l’univers du leader de l’extension de l’habitat.