Concept Alu, coup double dans le Sud-Ouest

Concept Alu, fabricant vendéen d’extensions, de vérandas, de pergolas et d’abris de piscines en aluminium, renforce sa position dans le Sud-Ouest avec l’arrivée de son 36e concessionnaire et

de ses deux points de vente, à Bayonne (64) et près de Dax (40).

Concept Alu annonce, le 12 avril 2021, l’adhésion à son réseau de son

36e concessionnaire, Freddy Bolteau, et l’intégration simultanée de ses deux nouveaux points de vente au Pays Basque et dans les Landes, avec les sociétés Labastère 64, à Bayonne, et Labastère 40, à Tercis-les-Bains, près de Dax. Cette belle opération permet à Concept Alu de passer

à 45 points de vente, poursuivant ainsi le développement de son réseau

– lancé en 2013 – sur le territoire métropolitain.

Installé à Bayonne depuis 2018, Freddy Bolteau est aujourd’hui à la

tête de trois filiales indépendantes rattachées au groupe DL, spécialisées dans la menuiserie aluminium. D’origine vendéenne, le nom de Concept Alu ne lui était évidemment pas étranger. « Lorsque je travaillais dans l’industrie du meuble aux Herbiers, j’étais à proximité immédiate de leur site de production », raconte-t-il. « Depuis 2018, dans le cadre de

mon activité de menuiserie aluminium au sein du groupe DL, je travaille

à la fois pour des entreprises et des particuliers désirant faire des travaux en tout genre (conception et pose de portes d’entrée, volets roulants,

murs-rideaux, baies vitrées, activité de dépannage, etc.). Or, je me suis aperçu que notre offre était incomplète en matière de vérandas et pergolas. Il nous manquait un constructeur reconnu dans ce domaine. J’ai donc immédiatement pensé à Concept Alu. »





Labastère 40, l'autre nouveau point de vente du réseau Concept Alu, est situé à Tercis-les-Bains, au sud-ouest de Dax (40). - © Concept Alu Close Lightbox

Séduit par les produits et leur caractère innovant, Freddy Bolteau a apprécié aussi l’ambiance de Concept Alu. « L’approche humaine de l’entreprise et les échanges que j’ai pu avoir avec Yoann Arrivé et Stéphane Genat, responsable animation réseau, ont su faire la différence par rapport aux autres vérandalistes avec lesquels j’étais en relation car nous partageons les mêmes valeurs et la même envie de s’apporter mutuellement pour grandir ensemble. »

Le chef d’entreprise a déjà formé deux technico-commerciaux sur chaque site afin de démarcher la clientèle locale, avec pour objectif de « faire 30 à 40 vérandas et pergolas par an » pour chacun des sites.