Concept Alu annonce un nouvel investissement de 6 M€ sur trois ans

Après avoir investi 1,5M€ l’an dernier dans l’agrandissement de son site des Herbiers (85), Concept Alu annonce un plan de 6M€ pour la numérisation complète de sa chaîne de production et le développement de son réseau.

Pergolas, vérandas et extensions d’habitat ont le vent en poupe et les spécialistes du secteur affichent des résultats plus que positif. Le vendéen Concept Alu, spécialiste des pergolas, vérandas, extension et abris de piscine, sur mesure annonce une production en hausse de 35% sur l’année écoulée et un chiffre d’affaires 2021 clôturé fin août autour de 36M€, contre 26,8 M€ pour l’exercice précédent et une prévision autour de 40 M€ pour 2022, « une grande partie des contrats commandes étant déjà prêts pour réaliser cet objectif », indique Yoann Arrivé, PDG de l’entreprise. Comme ses confrères, Concept Alu profite largement de la forte demande liée au confinement et au télétravail, qui a donné aux particuliers l’envie d’aménager des espaces de bien-être intérieur/extérieur, confortable toute l’année.



Un nouvel atelier de 1200 m2

Si Concept Alu a pu monter en puissance, c’est aussi parce que malgré la crise sanitaire, sa direction, renforcée en mars 2020 par l’arrivée d’un directeur industriel, Gilles Vilsalmon, mais aussi l’ensemble du personnel – 160 salariés permanent, plus les intérimaires - se sont mobilisé pour que l’opération d’agrandissement du site industriel prévu puisse aller à son terme. Une somme de 1,5 M€ a été engagée dans un nouvel atelier de 1200 m2 et d’une zone extérieure de stockage extérieure de 3000 m2, avec une ligne directrice, réorganiser l’ensemble de l’usine pour une meilleur cohérence d’organisation, génératrice de gain de temps et d’énergie humaine, mais aussi pour limiter la pénibilité du travail. Malgré la crise sanitaire, le nouvel atelier a pu être livré le 26 août 2020, juste au moment où le marché demandait que la production passe à la vitesse supérieure.



Vers une digitalisation de la ligne de production

Fort de résultats exceptionnels, et malgré la tension sur la hausse des matériaux et la pénurie de certains composants, l’industriel vendéen ne s’arrêtera pas là. Ses dirigeants ont annoncé le 31 août un nouveau plan d’investissement sur trois ans à hauteur de 6 M€, baptisé “Déclic”. La principale évolution sera l’acquisition d’un nouvel ERP qui permettra de digitaliser l’ensemble de son process de fabrication, et de compléter l’équipement du site des Herbiers avec un nouveau transstockeur et de nouvelles machines plus performantes et à éliminer le plus possible les travaux à faible valeur ajoutée dans les ateliers, faire monter le personnel en compétence – le budget formation doit être multiplié par 2 – et structurer l’entreprise autour de nouveaux talents pour accompagner sa croissance.



Couvrir 80% du territoire sous 3 à 5 ans

Une autre partie de cet investissement sera consacré au développement du réseau Concept Alu, qui compte actuellement 9 agences intégrées, 35 concessionnaires et 50 points de vente. « Actuellement, nous ne couvrons qu’environ 60% du territoire », poursuit Yoann Arrivée. « Mais avec la demande plus active, notre objectif est de couvrir la France à 80% sous 3 à 5 ans, ce qui représente entre 10 et 15 concessions. Nous voulons le faire avec des partenaires qui ont en commun le même état d’esprit que nous développons depuis 2013 et qui ont envie de grandit avec nous. »