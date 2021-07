Concept Alu annonce un chiffre d'affaires en hausse de 80% en un an

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Vérandas Supprimer Réseaux Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dans un secteur de la véranda-pergola-abri de piscine en plein boom, le vendéen Concept Alu a dévoilé, à l'occasion de sa convention annuelle les premiers résultats de l'année écoulée. Le plus éloquent : +80% du chiffre d'affaires en un an !

Concept Alu a tenu son congrès annuel du 9 au 11 juin 2021 à Cély (77), au sud de Paris. Ce rendez-vous annuel est pour la marque l'occasion de renforcer les liens avec son réseau, mais aussi – et c'était encore plus important cette année dans un contexte hors norme – de faire le bilan de son activité après une année exceptionnelle.

Des perspectives prometteuses

Le congrès annuel du réseau a débuté́ par une session plénière animée par Stéphane Genat, animateur du réseau. A cette occasion, alors que de fortes tensions de matières premières touchent les entreprises du secteur, Yoann Arrivé, PDG de Concept Alu, a annoncé l’organisation mise en place : recrutements pour renforcer les équipes, réorganisation de l’atelier de production et investissement de plus de 850 000 euros dans le réaménagement et la restructuration de l’outil de production. Ces investissements permettent à Concept Alu d’être encore plus efficace, de produire plus et de gagner également en confort pour les équipes de production.

Malgré ce contexte particulier, Concept Alu poursuit sur sa lancée et annonce, une très forte hausse de son chiffre d’affaires avec +80% sur un an (entre mai 2020 à juin 2021) et plus de 84 % de contacts clients sur un an.

Ateliers thématiques et cohésion, ciment du réseau

L’enseigne Concept Alu ne serait pas ce qu’elle est sans l’implication de l’ensemble de ses concessionnaires dans les réflexions en cours. Comme à̀ chaque congrès annuel, l’évènement s’est poursuivi autour d’ateliers sur le recrutement, sur la communication et sur les futures innovations qui seront dévoilées à Equipbaie du 21 au 24 septembre prochains.

Créée officiellement en 1990 en Vendée, Concept Alu conçoit et fabrique aujourd’hui sa propre gamme d’extensions, vérandas, pergolas et abris de piscine en aluminium. Fort de 50 points de vente dont 41 en concessions et d’un site de production aux Herbiers où sont fabriquées chaque année 1 500 vérandas et pas loin de 1000 pergolas, Concept Alu est le spécialiste de l’extension en aluminium en France. Parce que depuis toujours l’innovation l’anime, Concept Alu invente des produits innovants pour répondre au confort thermique et esthétique et 7 brevets ont déjà été déposés. La société emploie 160 collaborateurs et réalise en 2020 un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.