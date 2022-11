Concept Alu : 40 M€ de CA en 2022, une vingtaine de recrutements en 2023

Surfant sur la vague d’une activité en développement constant, le fabricant vendéen de vérandas, pergolas et abri de piscine en aluminium Concept Alu affiche une santé florissante. L’entreprise termine l’année 2022 avec une croissance de 16% de son chiffre d’affaires, atteignant 40 millions d’euros. Il s’agit d’une des meilleures progressions de son histoire, « portée par l’engouement des Français pour leur habitat et par la qualité reconnue des produits Concept Alu », expliquent les porte-parole de la marque.

Yoann Arrivé, PDG de Concept Alu, se félicite évidemment de ces résultats, qui viennent conforter ses choix stratégiques. « Nous sommes ravis de ces très belles performances qui reflètent la qualité de nos produits et la justesse de notre positionnement premium. Nous nous réjouissons de séduire toujours plus de nouveaux clients permettant à l’enseigne de consolider sa place de leader de l’extension de l’habitat. »



Une dynamique de recrutements

Le chef d’entreprise trace d’ores et déjà les grandes lignes des orientations pour l’année à venir. « Nos ambitions ne s’arrêtent pas là ! Avec notre stratégie de développement à l’export et la poursuite de notre dynamique de recrutement en 2023, Concept Alu compte bien aller encore plus loin » souligne Yoann Arrivé.

Pour faire face à cette activité et au développement constant de Concept Alu, l’enseigne poursuivra a minima la même dynamique de recrutements qu’en 2022. Des postes seront ouverts au commerce, aux systèmes d’information, à la qualité, à la pose ou en production.

Concept Alu compte actuellement 50 points de vente, dont 41 en concessions, et d’un site de production aux Herbiers (85), avec une production annuelle de quelque 1 500 vérandas et 1 000 pergolas. L’entreprise emploie près de 200 collaborateurs.