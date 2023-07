Concept Alu : 10 ans de développement pour le réseau

L’entreprise Concept Alu, qui fabrique des vérandas, des pergolas, des abris de piscines et d’autres modules d’extension de l’habitat en aluminium, est née officiellement en 1990. Son réseau de concessionnaires a pour sa part été lancé en 2013, il y a donc 10 ans. Pour célébrer cette date symbolique, l’entreprise avait convié ses partenaires du 13 au 15 juin en Corse, pour célébrer dix ans d’évolution, de projets et de croissance. L’occasion de revenir sur les belles réussites et de découvrir les prochaines actualités du groupe. Véritable temps fort de l’année, ce rendez-vous permet aux membres du réseau d’échanger sur les résultats de la marque, les prochains investissements mais aussi de découvrir les innovations produits de chaque gamme ou les projets à venir.

Un recrutement permanent

L’évolution du réseau de concessions Concept Alu reflète l’histoire de la croissance de l’entreprise. Ils étaient 3 en 2013 et sont aujourd’hui 36 à avoir rejoint l’aventure. Un chiffre qui ne cesse de grandir, doucement mais surement, avec 3 nouveaux concessionnaires et 2 nouvelles ouvertures de points de vente chez des concessionnaires existants sur le premier semestre 2023.

Les nouveaux concessionnaires Concept Alu bénéficient d’un accompagnement tout particulier de l’ouverture du showroom jusqu’à la formation des équipes, en passant par la communication. Un accompagnement qui fait ses preuves : l’enseigne a atteint un chiffre d’affaires global de 40 M€ en 2022, soit une progression de 12% sur l’année et un chiffre d’affaires moyen d’1 M€ par point de vente.

Une réussite collective

Yoann Arrivé, président de Concept Alu, a vécu et vit de l’intérieur le développement de l’entreprise qu’il a intégré comme commercial avant d’en gravir les échelons. Désormais à la tête de l’entreprise, il est plus que satisfait de l’évolution du réseau. « Je suis très fier du chemin parcouru collectivement depuis 10 ans » explique-t-il. « Notre réseau de concessionnaire ne cesse de se développer, ils sont 36 actuellement et nous devrions atteindre les 45 partenaires d’ici un an. Cet évènement est toujours un moment fort de l’année, l’occasion de se retrouver, de célébrer les réussites et de partager la vision pour les mois à venir. Ces moments où nous sommes réunis sont précieux pour la dynamique commerciale du groupe. »

Fort de 50 points de vente dont 35 en concessions et d’un site de production aux Herbiers où sont fabriquées chaque année 1 500 vérandas et pas loin de 1000 pergolas, Concept Alu invente des produits innovants pour répondre au confort thermique et esthétique et 7 brevets ont déjà été déposés. La société emploie 180 collaborateurs.