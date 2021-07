Comprendre les aspirations des habitants : un objectif essentiel pour les promoteurs

Depuis quelques années, les sociétés de construction constatent que les aménageurs publics ou privés leur demandent non plus seulement de construire des immeubles mais d'imaginer un nouveau quartier pour répondre aux usages des nouveaux habitants. Or comment répondre aux besoins d'habitants 5 à 6 ans avant l'emménagement ? Pour répondre à cette question, le service recherche et développement de Bouygues Construction et Linkcity ont lancé une étude sociologique menée par Alain Bourdin, professeur des universités ainsi que son équipe. Retour sur cette démarche et les résultats de l'étude.