Compiègne : restructuration de l’espace du Puy du Roy

L’état technique du bâtiment et le programme de reconfiguration de l’édifice du Puy du Roy feront l’objet d’études en 2022. Le début des travaux est prévu en 2024.

L’espace du Puy du Roy est un bâtiment appartenant à la Ville de Compiègne (Oise). Les étages de l’immeuble ont fait l’objet de travaux de gros œuvre, partiellement achevés. Dans le but d’améliorer les équipements existants, dont le local réservé à l’escalade, la municipalité souhaite y apporter une opération de reconfiguration. Elle prévoit, entre autres, la création de nouveaux locaux d’activités pour les habitants. S’y ajoute l’aménagement de studios de répétition et d’enregistrement de musique, d’une petite salle de spectacle associative et de salles multiactivités associatives.

Les études de l’état technique du bâtiment et des travaux à réaliser seront engagées en 2022. Le début du chantier est programmé pour 2024. Notons que la rénovation de l’espace du Puy de Roy figure dans un programme de réhabilitation des équipements publics de proximité. Ce dernier s’inscrit dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine visant la transformation des quartiers des Musiciens au Clos des Roses et des Maréchaux à la Victoire.