Compiègne : le square Vivier-Corax a été rénové

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Valider Valider

À Compiègne, les logements rénovés du square Vivier-Corax sont désormais habités par 150 familles. 34 autres logements ont été équipés particulièrement pour les seniors.

Lancés à l’automne 2018, les travaux du square Vivier-Corax, à Compiègne (Oise), viennent d’être inaugurés. Le projet a consisté en la réhabilitation de 150 logements sociaux localisés dans les quatre tours du quartier. Ces dernières ont en effet subi des dégradations, dues notamment à des infiltrations dans les logements, une isolation inexistante ou encore des huisseries perméables. 34 logements ont également bénéficié d’un aménagement spécifique pour les seniors, conformément au label Habitat Senior Services. Les travaux, chiffrés à environ 5,3 M€, ont été exécutés par l’Office public d’aménagement et de construction de l’Oise et la Ville de Compiègne.

La Ville a eu pour mission de réétudier les espaces extérieurs. Une voie piétonnière centrale a notamment été créée. Deux parkings latéraux ont été aménagés, ainsi qu’un nouvel accès pour les véhicules à droite du square. À cela se sont ajoutées la création d’une nouvelle aire de jeux et la remise en état des espaces verts.

L’Office public d’aménagement et de construction de l’Oise, quant à lui, a assuré l’optimisation de la performance énergétique des bâtiments avec l’isolation thermique par l’extérieur des façades, l’isolation des combles, et le remplacement des fenêtres et des volets.

Par ailleurs, ce projet a pris en considération les conditions de vie des résidents. Ainsi, l’électricité a fait l’objet d’une modernisation. Les sanitaires ont également bénéficié d’une rénovation complète. En outre, les sous-sols ont été sécurisés avec l’aménagement de locaux coupe-feu pour les compteurs à gaz. Enfin, les 15 cages d’escaliers des bâtiments ont été remises en état, et les entrées des immeubles ont été réagencées.