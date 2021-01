Compiègne : le quartier du Camp-des-Sablons poursuit sa mutation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Quartier Supprimer Valider Valider

Le nouveau visage du nouveau quartier du Camp-des-Sablons à Compiègne se dévoile progressivement.

Le nouveau quartier du Camp-des-Sablons commence à prendre vie. Il faut rappeler qu’à terme, cette ZAC accueillera plus de 600 logements, des établissements scolaires, des centres médico-éducatifs, des activités tertiaires et des commerces de proximité. L’avenue du 25e RGA a été entièrement repensée pour faciliter et sécuriser l’accès de tout type de déplacement aux établissements scolaires environnants. L’objectif est aussi d’optimiser les flux de circulation dans ce quartier de Compiègne (Oise).

La réalisation des principaux axes a été effectuée, ce qui a permis de donner une vue globale de ce futur quartier. Une nouvelle voie traversante a été notamment créée au niveau de l’avenue de la Faisanderie, à laquelle s’ajoute la réalisation de 3 ronds-points desservant plusieurs axes perpendiculaires. Le tronçon de rue en prolongement de l’avenue de Verdun et l’allée des Nymphes ont également fait l’objet d’un aménagement. En outre, un élargissement sur 6 mètres a été réalisé sur la route forestière entre l’avenue de la Faisanderie et l’avenue du 25e RGA. Au total, plus de 900 m de voies nouvelles, 360 m de voies réhabilitées et 3 giratoires ont été bouclés en quelques mois.