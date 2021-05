Compiègne : de nouveaux programmes immobiliers au cours des prochaines années

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Logement social Supprimer Valider Valider

La Ville de Compiègne souhaite étoffer son offre de logements. Plus de 700 nouveaux logements verront le jour d’ici deux à trois ans.

Différents chantiers, en cours et à venir, vont permettre de renouveler l’offre de logements dans plusieurs quartiers de Compiègne (Oise). C’est le cas, entre autres, de la zone d’aménagement concerté du camp de Royallieu, qui fait l’objet d’une opération d’aménagement depuis 2019. Dans ce secteur, notamment rue du 67e régiment d’infanterie, la Ville avait fait l’acquisition d’un ancien bâtiment militaire d’infirmerie. Plus de 10 logements, qui ont tous d’ores et déjà trouvé acquéreurs, seront prochainement construits sur place. Les premiers travaux ont déjà commencé par la démolition de l’ancien bâtiment.

Par ailleurs, 70 appartements, allant du studio au cinq pièces, verront le jour d’ici la fin de l’année, rue de l’Épargne, au sein d’une copropriété à taille humaine composée de deux bâtiments nommés « L’Agapè ». Cette réalisation s’accompagnera d’un jardin central planté d’essences variées ainsi que de 150 places de parking.

Dans le cadre de la seconde phase de l’aménagement du camp des Sablons, le groupe Pichet, l’entreprise Eiffage Immobilier et le groupe Vinci Immobilier prévoient d’y construire 290 logements. Ces derniers sont en cours de réalisation avenue de la Faisanderie. Il s’y trouve également 13 terrains libres à la vente pour bâtir des maisons individuelles.

En outre, le bailleur social Clésence réalisera d’ici deux ans 36 logements, dont 29 collectifs et 7 maisons individuelles avenue de Quennevières.