[Communiqué] Var : le projet d’extension du musée de l’Annonciade de Saint-Tropez à l’étude

La municipalité de Saint-Tropez, dans le département du Var, prévoit d’agrandir le musée de l’Annonciade en réhabilitant le bâtiment des Torpilleurs, qui jouxte les jardins de ce centre culturel. Ce projet est actuellement à l’étude et va durer tout l’été 2023.

La rénovation du bâtiment des Torpilleurs permettra au site de gagner environ 180 m² de surface supplémentaire. Soulignons que cette bâtisse est actuellement en mauvais état. À terme, le musée disposera également d’une entrée accessible aux personnes à mobilité réduite. Un espace dédié aux expositions temporaires du centre va, en outre, être aménagé au sein de l’infrastructure réhabilitée. L’aménagement d’une boutique plus grande est aussi prévu afin de rendre le musée plus attractif.

Pour mener les premières investigations, la mairie de Saint-Tropez a fait appel à la société d’architectes programmistes DA&DU et à l’entreprise d’ingénierie PI Conseils. Une fois l’étude terminée et le projet approuvé par les différents partenaires institutionnels de la ville et du ministère de la Culture, un appel d’offres sera lancé.