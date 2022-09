Rhône : Saint-Priest, les travaux du cinéma Le Grand Scénario ont démarré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Saint-Priest (Rhône), le chantier de reconstruction du cinéma Le Grand Scénario va durer environ dix-huit mois.

Porté par l’Union régionale des fédérations des œuvres laïques (Urfol) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le projet du futur cinéma Le Grand Scénario à Saint-Priest (Rhône) entrera bientôt dans une nouvelle phase. Après la démolition des locaux de l’ancienne artothèque, la construction du nouveau bâtiment et de ses quatre salles commencera à l’automne 2022. La durée du chantier est estimée à dix-huit mois.

Le nouveau cinéma affichera une composition légère avec des façades végétalisées et un hall d’entrée vitré. Ce dernier s’ouvrira largement sur le parvis à l’angle du boulevard Édouard-Herriot. Un bardage métallique microperforé habillera le bâtiment.

À l’intérieur, les quatre salles seront disposées sur deux niveaux. Les salles 1 et 2 se trouveront au rez-de-chaussée, tandis que les salles 3 et 4 seront desservies par une cage d’escalier centrale. Le confort sera également mis en avant avec, entre autres, de larges espacements entre les fauteuils, des écrans géants de plus de dix mètres et des projecteurs laser.

Précisons que le cinéma actuel restera ouvert au public pendant la période de construction. Il sera par la suite démoli pour laisser place à un autre projet. L’artothèque, quant à elle, sera reconstruite au niveau du pôle médiathèque.