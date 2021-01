[Communiqué] Haute-Garonne : quelques grands projets cette année

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Grands projets Supprimer Valider Valider

Plusieurs projets seront lancés, poursuivis ou étudiés au cours de l’année en Haute-Garonne.

Le nouveau quartier Guillaumet sortira de terre cette année sur le site de l’ancien Centre d’essais aéronautiques de Toulouse (CEAT). Le projet vise la création de 1 200 logements, bureaux et commerces sur un terrain de 13 ha, entre les stations de métro Jolimont et Roseraie.

L’aménagement de l’écoquartier de la Cartoucherie se poursuivra avec le lancement des travaux des Halles cette année. Le projet prévoit la construction d’une grande halle, d’une salle de spectacle modulable et de plusieurs espaces ludiques sur une surface de 15 000 m².

La réalisation du Grand Parc Garonne passe à une nouvelle étape cette année pour la reconquête des bords de fleuve. Un concours d’architecte sera ainsi lancé au printemps prochain. Pour rappel, ce projet vise à valoriser le patrimoine naturel, à renforcer les usages liés à l'eau, à développer les cheminements entre piétons et cyclistes ainsi qu’à créer de nouveaux espaces de culture et de convivialité. Les aménagements seront réalisés sur trois grands espaces dont la Garonne aval et Toulouse centre.