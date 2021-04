Commune d’Etrechy : deux projets subventionnés par la Région Île-de-France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La rénovation du stade Koffi Carenton et la réfection de la place Charles de Gaulle comptent parmi les projets bénéficiaires d’une aide régionale.

Le 24 mars dernier, un contrat d’aménagement régional a été signé pour accompagner la ville d’Etrechy (Essonne) dans la réalisation de ses projets concourant au développement et à l’équipement du territoire. En effet, une aide de 960,89 k€ de la Région va permettre à l’équipe municipale de subventionner la réhabilitation du stade Koffi Carenton et le réaménagement de la place Charles de Gaulle.

Au stade Koffi Carenton, des travaux vont se poursuivre durant quelques années. Les accès vers les stationnements, les cheminements piétons et l’éclairage seront réhabilités. Afin d’accueillir les compétitions régionales, et pour le bonheur des sportifs strépiniacois, la piste d’athlétisme sera refaite et les espaces de saut requalifiés. Quatre nouveaux vestiaires vont être créés. La transformation du terrain de football avec une pelouse synthétique est également prévue.

La place Charles de Gaulle bénéficiera également du soutien financier de la Région, d’un montant de 435 k€. Les travaux porteront sur la sécurisation des déplacements piétons et l’aménagement de parkings. S’y ajouteront la création d’un parvis devant l’église et la suppression du square grillagé.