Communauté Pays basque : sept projets soutenus dans le cadre du programme Leader

Un budget de 136 k€, issu du programme Leader, viendra soutenir sept projets de développement de la montagne basque.

Le 14 décembre 2021, le comité administratif du programme Leader a décidé de débloquer 136 k€ pour subventionner sept nouveaux projets de développement de la montagne basque. Une première enveloppe de 30 k€ a été allouée à la création d’un espace associatif et intergénérationnel en plein cœur du bourg de la commune d’Aincille (Pyrénées-Atlantiques). Le même montant a été octroyé à la ville de Menditte (Pyrénées-Atlantiques) pour ses projets de nouvelle salle de spectacle, de fronton, de verger pédagogique ainsi que d’aires de jeux et de pétanque, lesquels visent la dynamisation du village. Une autre enveloppe de 30 k€ permettra de réaliser le projet de valorisation écotouristique du Bois de Mixe, dans les massifs forestiers des coteaux basques. L’opération prévoit l’aménagement d’une aire de pique-nique, l’installation d’une tyrolienne, la restauration d’une cabane forestière et l’extension d’un sentier d’interprétation surplombant le cours d’eau l’Aphatarena.

Le comité de programmation du Leader a aussi accordé une aide financière de 8 k€ pour la construction d’un pont-bascule dans la commune des Aldudes (Pyrénées-Atlantiques). Le projet de valorisation de la carrière de Borciriette à Saint-Étienne-de-Baïgorry a également bénéficié de 5 k€. La somme de 18 k€ a été mobilisée pour la mise en place d’une stratégie concertée de préservation du papillon « azuré de la pulmonaire » portée par le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Les 15 k€ restants ont été attribués à l’Association Brin d’herbe pour son lieu d’expérimentation socioéducatif agricole sur la colline de Ciboure.