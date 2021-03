Communauté Pays Basque : renouvellement du réseau d’eau potable à Bidart

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Réseau d'eau Supprimer Valider Valider

Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable ont été lancés à Bidart le 3 mars 2021. Ils font partie d’un programme d’entretien entrepris par la Communauté Pays Basque.

La Communauté Pays Basque procède au renouvellement du réseau d’eau potable à Bidart (Pyrénées-Atlantiques). Les travaux visent à remplacer les branchements en plomb existants et l’ensemble du réseau de distribution sur les 400 mètres de conduites situées entre l’avenue Source Royale et la rue Souhara. Le chantier durera six semaines, la livraison étant prévue mi-avril.

Ce renouvellement du réseau d’eau potable à Bidart fait partie des chantiers d’entretien programmés par la Communauté d’Agglomération du Pays Basque au cours de ce premier semestre 2021. La réhabilitation du réseau à Bayonne, le renforcement du réseau des eaux usées à Boucau et la pose d’une vanne de sectionnement sur le réseau d’eau potable à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), entre autres, seront réalisés en parallèle.