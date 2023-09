Comment Weber implante en négoce sa gamme renouvelée de joints de carrelage﻿

Deux nouveaux produits (le produit esthétique polyvalent Weberjoint Star et le produit prêt à l’emploi Weberjoint Evolution), deux améliorations de produits existants rendus plus simples à appliquer (Weberjoint Large et Weberjoint HR), 28 couleurs nouvelles, un nouveau conditionnement (12,5 kg) fin 2023 et une nouvelle identité visuelle : la gamme Weberjoint fait peau neuve. Pour accompagner cette évolution, la marque du groupe Saint-Gobain déploie en négoce des outils de merchandising, qui aident à la mise en avant et au choix du bon produit. Focus sur ces innovations, déployées depuis début septembre.