Comment tirer profit de Power BI dans le secteur du BTP ?

Au cours des dernières années, le secteur de la construction est celui qui a connu la plus forte croissance de l’utilisation des technologies numériques. Depuis 2010, les investissements ont augmenté de 60%. C’est ce que révèle une étude de McKinsey datée de 2020.

Grâce aux technologies comme la BIM (Building Information Modeling ou réalisation de maquettes numériques), la réalité augmentée, l’internet des objets et l’intelligence artificielle, ce domaine est en pleine transformation numérique et se réinvente.

Les entreprises de BTP se tournent aussi massivement vers l’analyse de données et la business intelligence (informatique décisionnelle) avec la plateforme Microsoft Power BI, qui compte plus de 30 millions d’utilisateurs actifs dans le monde. Ainsi, les formations pour apprendre à utiliser Power BI sont de plus en plus plébiscitées par les professionnels du secteur.

Power BI relève les défis modernes du BTP

Source : burst.shopify.com

Lancée en 2014, la plateforme Power BI permet aux utilisateurs de collecter, d’analyser et de visualiser des données en provenance d’une large diversité de sources.

Elle offre des fonctionnalités de visualisation de données avancées, permettant de créer des tableaux de bord interactifs, des rapports et des graphiques permettant de mieux comprendre les informations disséminées dans les données. On retrouve également des fonctionnalités d’analyse prédictive et de modélisation de données, afin d’aider à identifier les tendances et les modèles.

Simple d’utilisation et intégré avec de nombreux produits Microsoft comme Excel, SharePoint et Teams, Power BI est utilisé dans de nombreux secteurs d’activité comme la finance, la vente, la production, la logistique, mais aussi le BTP.

Les projets de construction sont toujours plus ambitieux et d’une complexité croissante en termes de conception, de réglementation, de coordination et de gestion. Les entreprises doivent gérer de multiples parties prenantes, technologies, matériaux et processus. Dans ce contexte, Power BI peut aider les entreprises à visualiser et analyser des données complexes provenant de sources telles que les plans de conception, les calendriers de projets ou les budgets. Ceci peut aider les équipes à mieux comprendre les exigences d’un projet, à identifier les goulots d’étranglement et à prendre des décisions éclairées en temps réel.

En outre, Power BI permet aux entreprises du BTP de suivre et d’évaluer les performances environnementales et énergétiques de leurs projets en collectant et visualisant des données comme la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la gestion des déchets. Là encore, ceci peut aider à prendre des décisions plus durables et à respecter les normes environnementales strictes en matière d’efficacité énergétique ou d’empreinte carbone.

À l’heure de la numérisation, Power BI permet aussi de tirer parti des données collectées à partir d’autres technologies comme la BIM ou la VR. Ceci peut améliorer la gestion de projet et la collaboration entre les parties prenantes. Par exemple, il est possible de visualiser les modèles BIM en temps réel avec Power BI pour surveiller les progrès et identifier les problèmes potentiels plus rapidement avant qu’il ne soit trop tard.

Revers de la médaille de cette transformation numérique : les risques de cybersécurité. L’adoption des technologies connectées attire l’attention des hackers, désirant s’emparer des données collectées. Heureusement, Power BI peut aider les entreprises du BTP à sécuriser leurs données et leurs systèmes informatiques contre les attaques malveillantes grâce à des fonctionnalités comme l’authentification à deux facteurs, le chiffrement des données et le contrôle d’accès.

Comment les entreprises du BTP utilisent-elles Power BI ?

Source : burst.shopify.com

Il est possible d’utiliser Power BI pour suivre l’avancement des projets de construction, notamment les coûts, les délais, les tâches et les risques. Des visualisations personnalisées permettent d’afficher les données clés sous forme de graphiques ou de tableaux de bord simples et compréhensibles.

Cet outil aide aussi à suivre et gérer les ressources, y compris les équipes, les matériaux et la main-d’œuvre. Ceci permet d’optimiser leur utilisation.

On peut aussi l’utiliser pour le suivi des incidents de sécurité sur les chantiers, tels que les accidents, les blessures ou les incidents environnementaux. Les visualisations de données aident à identifier les risques potentiels et à observer les tendances au fil du temps.

En outre, les entreprises du BTP peuvent utiliser Power BI pour suivre la satisfaction client et identifier les opportunités d’amélioration. Les commentaires, les évaluations, les enquêtes de satisfaction peuvent être analysés et visualisés.

Conseils pour implémenter Power BI en entreprise

Source : powerbi.microsoft.com

Avant de commencer à utiliser Power BI, les entreprises du BTP doivent définir clairement leurs besoins et leurs objectifs en matière de business intelligence.

L’étape suivante est la collecte des données pertinentes. Il est important de s’assurer qu’elles soient fiables et de qualité, en effectuant des opérations de nettoyage et de préparation.

Il est ensuite possible de créer des rapports et des tableaux de bord interactifs pour visualiser les données en vue d’assister la prise de décision.

Toutefois, afin d’exploiter pleinement le potentiel de Power BI et de l’intégrer aux processus métier, il est impératif de former les employés de l’entreprise à utiliser cet outil. Ceci peut s’effectuer par le biais de formations en ligne, de tutoriels ou de sessions en direct.

En utilisant cette plateforme, les entreprises du secteur du BTP peuvent bénéficier d’un véritable avantage concurrentiel en améliorant leur prise de décision, leur productivité et leur rentabilité !

Contenu proposé par DATASCIENTEST