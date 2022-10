Comment Téréva monte en gamme sur la climatisation

1 - Opérer une montée en gamme

Téréva a mis en place des « corners showrooms clim » dans toutes ses agences. Un mobilier modulaire créé sur mesure présente 3 à 9 unités intérieures. Le distributeur a négocié avec ses fournisseurs des mockups (appareils factices). De plus, il propose à ses clients installateurs un catalogue destiné au grand public, avec visuels d'ambiance et informations sous forme de pictogrammes pour simplifier le choix des clients finaux. L'objectif est d'aider les professionnels à finaliser la vente et de monter en gamme. « L'idée est de proposer un outil B to B to C en permettant aux installateurs de convier leurs clients dans nos agences pour voir et toucher les produits », explique Sylvain Bernard. « Le design constitue un critère de choix important pour les PAC air/air, estime Patrice Ruaz, directeur France de Gree, marque présente depuis cinq ans dans le pays et distribuée dans les trois canaux (électricité, frigoristes-climaticiens et sanitaire-chauffage), dont Téréva. Les showrooms sont aussi l'occasion pour les professionnels de découvrir les nouveautés produits. » La réalité augmentée est aussi mise à profit. Gree , par exemple, propose à ses distributeurs, en scannant un QR code, de simuler le rendu d'une unité intérieure sur le mur des clients finaux.