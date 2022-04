Comment structurer les espaces avec des meubles multifonctions

Et si, au lieu d'un cloisonnement classique, il était possible de réaliser des meubles sur mesure qui délimitent les espaces, font gagner de la place et apportent un cachet unique à un intérieur ? Démonstration avec l'architecte Frédéric Pachiaudi, de l'agence marseillaise PaKHBo, et José Ribero, son menuisier partenaire.