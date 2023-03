Comment stocker et transporter l’hydrogène ?

Face à l’urgence climatique, l’hydrogène revient. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les acteurs de l’énergie explorent activement des solutions alternatives aux énergies fossiles. L’hydrogène en fait partie. Il s’avère pertinent pour de nombreux usages, mais son stockage et son transport nécessitent une attention particulière. Pascal Baylocq, directeur de Geostock, revient sur les principaux enjeux et techniques dans le deuxième épisode du podcast « Des mondes à construire » de Leonard.

Transporter l’hydrogène

Les modèles centralisés d’hydrogène permettent de mieux gérer sa production, mais cela implique que les utilisateurs finaux sont souvent éloignés des sites de production. L’hydrogène doit ainsi être transporté sur des distances variables. Et c’est précisément à ce stade que les spécificités de l’hydrogène, dont il était question dans le premier épisode du podcast, entrent en jeu : pour le transporter et le stocker, à pression atmosphérique et température ambiante, il est nécessaire de disposer de onze mètres cubes pour un kilogramme d’hydrogène.

Les méthodes varient selon la distance et le volume transporté : pour transporter de faibles quantités, jusqu’à une tonne, et sur des distances de moins de 100 kilomètres, l’hydrogène est stocké dans des bouteilles sous forme gazeuse à 200 ou 500 bars, sur des camions.

Jusqu’à 1000 kilomètres et 10 tonnes, c’est sous sa forme liquide, à -253 degrés, que l’hydrogène est transporté.

Pour des quantités atteignant les milliers de tonnes sur des distances encore supérieures, les hydrogènoducs sont utilisés : ces pipelines transportent l’hydrogène sous pression, entre 50 et 80 bars. Le projet Backbone s’inscrit dans cette logique : l’objectif est de construire 40 000 kilomètres de tuyaux d’ici 2040 pour transporter l’hydrogène à travers l’Europe. Enfin, les plus grands volumes sont transportés par route maritime, entre le Japon et l’Australie par exemple.

Stocker l’hydrogène

Le stockage de l’hydrogène répond aux mêmes enjeux : tout dépend de la quantité à stocker. Le stockage en bouteille sous pression est envisageable pour de petites quantités ; dès lors que l’on atteint des dizaines de tonnes, il est préférable d’opter pour des citernes de surface, entre des pressions qui varient entre 200 et 700 bars ou sous forme liquide. Le recours à des sphères et au stockage sous forme liquide se fait quant à lui lorsque l’on atteint la centaine de tonnes.

Pour un stockage massif, les entreprises spécialisées comme Geostock optent pour le stockage souterrain. Plusieurs types de stockage existent. Le premier, le stockage en, cavités salines consiste à forer un puits pour trouver une couche de sel et y faire circuler de l’eau pendant deux ans. La dissolution du sel crée un vide, qui a à peu près la taille de la Tour Eiffel, et 3000 à 5000 tonnes d’hydrogène peuvent y être stockées. Il existe aussi les cavités minées revêtues, qui sont de grandes galeries souterraines creusées parées d’un revêtement. Le dernier type de stockage se fait dans des roches poreuses.

Les avantages du stockage souterrain massif

Les esprits ont pu associer hydrogène et risque d’explosion : lorsque l’hydrogène est stocké en souterrain, dans un environnement privé d’oxygène, ce risque est absent. Stocké à 1 000 mètres de profondeur, il est à l’abri d’éventuels actes de malveillance. Autre avantage : ce stockage n’est que très peu visible en surface, et a donc peu d’impact sur l’environnement. Enfin, et c’est un point important, le stockage souterrain est bien moins coûteux que le stockage aérien.

